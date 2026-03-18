«Quero uma família»: Francisco Monteiro "afasta" Bárbara Parada e explica relação com Marcia Soares

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Francisco Monteiro fez revelações surpreendentes (e inesperadas) sobre a sua vida amorosa. O vencedor do Big Brother 2023 falou sobre Bárbara Parada e Marcia Soares.

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Francisco Monteiro decidiu abrir o coração para falar sobre a sua vida amorosa e revelou em que ponto está agora. A revelação aconteceu durante a conversa que teve com Catarina Miranda, onde fez questão de esclarecer o seu passado amoroso com Bárbara Parada e Marcia Soares.

Catarina Miranda quis saber se Bárbara Parada estava «completamente excluída» da vida do vencedor do Big Brother 2023. E este respondeu, sem hesitar: «Completamente». Já sobre Marcia Soares, Zaza garantiu que se trata «apenas de uma amiga».

«O que me falta para me sentir mais completo? Sem dúvida alguma uma família. Arranjar uma pessoa que me complete e pensar em construir família», disse ainda.

Sem papas na língua, Catarina Miranda também fez uma confissão sobre a sua relação com Afonso Leitão. «Eu quero muito casar. Já tenho o meu casamento, já tenho tudo preparado na minha cabeça. Quero muito ter filhos e gostava de ter uma família numerosa», revelou.

A ex-concorrente do Big Brother Verão terminou a conversa a convidar Francisco Monteiro para padrinho de casamento.  

Pode ver aqui o vídeo do momento:

Percorra a nossa galeria e veja as melhores fotografias de Francisco Monteiro que preparámos para si

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