Francisco Monteiro fã do jogo de David Diamond? «Gosto bastante daquilo que está a fazer...»

Francisco Monteiro juntou-se a Adriano Silva Martins, via skype, para conversar com o apresentador acerca mais mais recentes polémicas. No programa "V+ Fama", do V+, Zaza revelou que gosta de David Diamond.

«Gosto bastante daquilo que o David está a fazer dentro da casa. Mas usa-se muito isto do jogo para justificar. Quando corre bem: grande jogador. Quando corre mal: estava só a brincar e é só jogo. Isto é uma coisa que me custa muito», começou por dizer o vencedor do Big Brother 2023.

«Lembro-me de ver ali uma coisa: quando o David fala da inteligência da Bernardina, o David pensa para ele, obviamente, que a Bernardina é uma pessoa pouco inteligente. Ele não venha dizer...», rematou.