Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Há 1h e 31min
Em lágrimas e completamente desprevenidos: estas são as reações à expulsão de Diana Dora
07:32

Em lágrimas e completamente desprevenidos: estas são as reações à expulsão de Diana Dora

Há 1h e 35min
Em lágrimas. Diana Dora revela o segredo e faz partilha emotiva
02:39

Em lágrimas. Diana Dora revela o segredo e faz partilha emotiva

Há 1h e 36min
Este é o segredo de Diana Dora. E é dos mais chocantes

Este é o segredo de Diana Dora. E é dos mais chocantes

Há 1h e 37min
A correr para os braços de Cristina Ferreira: Esta foi a saída de Diana Dora do Secret Story 10
05:34

A correr para os braços de Cristina Ferreira: Esta foi a saída de Diana Dora do Secret Story 10

Há 1h e 44min
Última hora: Esta concorrente foi expulsa do Secret Story. As reações foram de choque

Última hora: Esta concorrente foi expulsa do Secret Story. As reações foram de choque

Há 1h e 44min
Com 19% dos votos, esta é a concorrente expulsa do Secret Story 10
01:38

Com 19% dos votos, esta é a concorrente expulsa do Secret Story 10

Há 1h e 45min
Ricardo João e Eva frente a frente: «Não vieste para o hotel»
02:43

Ricardo João e Eva frente a frente: «Não vieste para o hotel»

Há 1h e 49min
A ferver. Eva fica fora de si durante discussão com Ricardo João
02:30

A ferver. Eva fica fora de si durante discussão com Ricardo João

Há 1h e 50min
Frente a frente aceso. Luzia dispara contra Hugo e reprova as atitudes do colega
07:26

Frente a frente aceso. Luzia dispara contra Hugo e reprova as atitudes do colega

Há 1h e 57min
«Vocês não têm nada que falar do que eu faço...»: Hugo arrasa Ana e Luzia e deixa um alerta às colegas
04:09

«Vocês não têm nada que falar do que eu faço...»: Hugo arrasa Ana e Luzia e deixa um alerta às colegas

Há 2h e 3min
Cristina Ferreira confronta Sara com imagens da discussão com Hugo: «Sente-se palhaça?»
04:17

Cristina Ferreira confronta Sara com imagens da discussão com Hugo: «Sente-se palhaça?»

Há 2h e 7min
Sara perde a cabeça com Hugo: «Foste a única pessoa que me conseguiu destabilizar aqui dentro»
04:41

Sara perde a cabeça com Hugo: «Foste a única pessoa que me conseguiu destabilizar aqui dentro»

Há 2h e 10min
Esta é a regra secreta de Maria Botelho Moniz enquanto apresentadora: «Isso morre comigo»

Esta é a regra secreta de Maria Botelho Moniz enquanto apresentadora: «Isso morre comigo»

Há 3h e 8min
O amor está no ar. Eva e Diogo trocam beijos e elogios às escondidas dos colegas
01:11

O amor está no ar. Eva e Diogo trocam beijos e elogios às escondidas dos colegas

Há 3h e 45min
Eva e Diogo discutem e o motivo está relacionado com a postura da concorrente no jogo
07:04

Eva e Diogo discutem e o motivo está relacionado com a postura da concorrente no jogo

Ontem às 19:50
Estratégia de Eva pode passar por fingir que se apaixona por Diogo: «Não digo que nunca...»
02:37

Estratégia de Eva pode passar por fingir que se apaixona por Diogo: «Não digo que nunca...»

Ontem às 19:47
Diogo tem «dois amores» e está dividido entre Eva e Ariana? Ciúmes «falam mais alto»
02:09

Diogo tem «dois amores» e está dividido entre Eva e Ariana? Ciúmes «falam mais alto»

Ontem às 19:43
Catarina dispara em todas as direções e o tema é a comida: «A mim não me faz diferença nenhuma...»
03:06

Catarina dispara em todas as direções e o tema é a comida: «A mim não me faz diferença nenhuma...»

Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto - TVI

Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

  • Secret Story
  • Ontem às 18:13

Francisco Monteiro contou que foi «cuspido, agredido, insultado e empurrado» no Estádio da Luz e teve de ser submetido a exames médicos devido a uma lesão.

Francisco Monteiro revelou que, depois do Clássico Benfica-Porto, que decorreu no Estádio da Luz no passado domingo, 8 de março, teve de fazer alguns exames médicos depois de ter sido «cuspido, agredido, insultado e empurrado dentro do recinto.»

O tema foi abordado no programa V+ Fama, do V+, emitido nesta terça-feira, 10 de março. 

«Eu falei ontem com o Francisco Monteiro. Ele está bem, mas, por causa de uma lesão que teve no pé há uns tempos - foi operado a esse pé inclusivamente - e a estas chatices, ontem teve que voltar a fazer uns exames médicos, porque realmente aquilo que se passou não foi agradável. Teve que se submeter a novos exames médicos para saber se está tudo bem ou não», revelou Adriano Silva Martins.

O apresentador do formato do V+ contou ainda que Francisco Monteiro torceu o pé que estava magoado durante o incidente que aconteceu no Estádio da Luz.

«Eu tive só vergonha alheia»: Bárbara Parada e Guilherme Baptista comentam atitude de Francisco Monteiro

Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

Francisco Monteiro alvo de agressões no Benfica-Porto: «cuspido, agredido, insultado, empurrado»

Houve proibição? Bárbara Parada quebra o silêncio sobre Marcia Soares e Francisco Monteiro: «Já não aguentava mais»

