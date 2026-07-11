Rendido ao amor, Francisco Monteiro dá um novo passo na relação: «Conheceu o meu irmão...»

Francisco Monteiro está apaixonado e já não esconde a felicidade que vive a nível pessoal. Depois de, nos últimos meses, ter lançado várias pistas sobre a sua vida amorosa, o treinador de padel confirma agora que existe mesmo alguém especial.

Recorde-se que, a 21 de maio, durante o Extra, conduzido por Marta Cardoso, Zaza afirmou estar «mais ou menos» apaixonado. Dias depois, voltou a dar que falar ao garantir que estava «bem mais apaixonado, mas não é recíproco». Contudo, acabaria por desvalorizar as declarações, explicando que tudo não tinha passado de uma brincadeira.

Agora, a história é diferente. Francisco Monteiro confirma que está a viver uma nova paixão e esclarece que conheceu Andrea apenas depois desse episódio. «Aí estava mesmo a brincar. Foi uma brincadeira que começou com a Marta Cardoso, aí foi puramente brincadeira. Foi depois de maio», explicou, em exclusivo à TV 7 Dias.

Apesar da proximidade entre os dois, o ex-concorrente do Secret Story prefere não colocar, para já, um rótulo na relação .

«Não se pode dizer que seja namoro. Para haver namoro tem de haver pedido, mas essas coisas formais a mim pouco me dizem. Mas estou feliz e isso é o que me importa. Estou numa fase mais completa», confessou.

Andrea não está habituada à exposição mediática que acompanha Francisco Monteiro. Os dois aproximaram-se depois de se começarem a seguir nas redes sociais e só recentemente a nova companheira de Zaza começou a perceber a dimensão do mediatismo em torno do vencedor de reality shows. «A primeira vez que teve um bocadinho de contacto foi agora nestes últimos dias. Ela não está ligada a este mundo. Eu também não me considero famoso, na verdade. Eu sou conhecido do público. A nossa vida é um bocadinho mais exposta, ela também não estava muito familiarizada com aquilo que é este mundo, só agora é que teve um bocadinho de noção», revelou.

Francisco Monteiro não poupou ainda nos elogios à nova paixão, garantindo que «ela é uma mulher super trabalhadora».

Apesar de Andrea ainda não ter conhecido os pais do treinador de padel, uma vez que o casal pretende levar a relação «com calma», já houve apresentações a outro elemento da família Monteiro: «Conheceu o meu irmão mais velho há pouco tempo», revelou Zaza, referindo-se a João Monteiro.

Francisco Monteiro explicou ainda por que motivo decidiu partilhar nas redes sociais uma fotografia onde era possível ver a mão de Andrea, apesar de a relação ainda estar numa fase inicial: «Acima de tudo por segurança, para se perceber um bocadinho o que está deste lado. Às vezes há uma ideia errada que pode passar, foi acima de tudo para estabelecer uma segurança que poderia não estar muito clara», rematou.