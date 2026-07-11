Rendido ao amor, Francisco Monteiro dá um novo passo na relação: «Conheceu o meu irmão...»

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Depois de meses a brincar com o tema da sua vida amorosa, Francisco Monteiro confirma agora que está a viver uma fase especial ao lado de uma pessoa especial. E revela novos passos na relação.

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Francisco Monteiro está apaixonado e já não esconde a felicidade que vive a nível pessoal. Depois de, nos últimos meses, ter lançado várias pistas sobre a sua vida amorosa, o treinador de padel confirma agora que existe mesmo alguém especial.

Recorde-se que, a 21 de maio, durante o Extra, conduzido por Marta Cardoso, Zaza afirmou estar «mais ou menos» apaixonado. Dias depois, voltou a dar que falar ao garantir que estava «bem mais apaixonado, mas não é recíproco». Contudo, acabaria por desvalorizar as declarações, explicando que tudo não tinha passado de uma brincadeira.

Agora, a história é diferente. Francisco Monteiro confirma que está a viver uma nova paixão e esclarece que conheceu Andrea apenas depois desse episódio. «Aí estava mesmo a brincar. Foi uma brincadeira que começou com a Marta Cardoso, aí foi puramente brincadeira. Foi depois de maio», explicou, em exclusivo à TV 7 Dias.

Apesar da proximidade entre os dois, o ex-concorrente do Secret Story prefere não colocar, para já, um rótulo na relação.

«Não se pode dizer que seja namoro. Para haver namoro tem de haver pedido, mas essas coisas formais a mim pouco me dizem. Mas estou feliz e isso é o que me importa. Estou numa fase mais completa», confessou.

Andrea não está habituada à exposição mediática que acompanha Francisco Monteiro. Os dois aproximaram-se depois de se começarem a seguir nas redes sociais e só recentemente a nova companheira de Zaza começou a perceber a dimensão do mediatismo em torno do vencedor de reality shows. «A primeira vez que teve um bocadinho de contacto foi agora nestes últimos dias. Ela não está ligada a este mundo. Eu também não me considero famoso, na verdade. Eu sou conhecido do público. A nossa vida é um bocadinho mais exposta, ela também não estava muito familiarizada com aquilo que é este mundo, só agora é que teve um bocadinho de noção», revelou.

Francisco Monteiro não poupou ainda nos elogios à nova paixão, garantindo que «ela é uma mulher super trabalhadora».

Apesar de Andrea ainda não ter conhecido os pais do treinador de padel, uma vez que o casal pretende levar a relação «com calma», já houve apresentações a outro elemento da família Monteiro: «Conheceu o meu irmão mais velho há pouco tempo», revelou Zaza, referindo-se a João Monteiro.

Francisco Monteiro explicou ainda por que motivo decidiu partilhar nas redes sociais uma fotografia onde era possível ver a mão de Andrea, apesar de a relação ainda estar numa fase inicial: «Acima de tudo por segurança, para se perceber um bocadinho o que está deste lado. Às vezes há uma ideia errada que pode passar, foi acima de tudo para estabelecer uma segurança que poderia não estar muito clara», rematou.

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