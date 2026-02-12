Ao Minuto

Há 5 min
Liliana Filipa atualiza «estado civil» com fotos em que surge mais feliz do que nunca: «Numa relação com...»

Há 3h e 5min
João Ricardo está de regresso à antena da TVI: e esta foi a forma icónica com que anunciou a novidade

Há 3h e 26min
Francisco Monteiro em lágrimas com mensagem de pessoa inesperada: «Não era fácil, mas ela conseguiu...»

Hoje às 16:44
Apresentadora de sucesso da TVI viu a filha tomar decisão drástica. E a vida nunca mais foi igual

Hoje às 16:16
Pedro Jorge quebra silêncio sobre a «guerra» da mãe com a família de Marisa: «Se querem ver os garotos...»

Hoje às 15:47
«Fazer história»: A mudança na vida desta ex-concorrente do Big Brother está a dar que falar

Hoje às 15:31
À espera de diagnóstico, apresentadora da TVI atualiza estado de saúde: «Os sintomas agravaram-se...»

Hoje às 12:10
«Olhos nos olhos»: Foi isto que Lili Caneças disse em privado a Cristina Ferreira

Hoje às 11:39
Novo comentador das galas do Secret Story? Francisco Monteiro revela: «Domingos estarei…»

Hoje às 10:53
Noivo de Maria Botelho Moniz mostra fotos raras do filho com família próxima: «Já não se viam há algum tempo»

Hoje às 10:30
Cláudio Ramos levanta rumores sobre casal do “Secret Story 9”: “Estará grávida-”
08:22

Hoje às 10:24
Cláudio Ramos recebe mensagem de Joana Diniz, depois de a ex-concorrente assumir namoro polémico
01:26

Hoje às 10:01
Já namorava há três anos, mas escondeu a verdade de todos no Secret Story. Agora assume que está «solteiro»

Ontem às 18:25
Namorada de Maycon "foge" de Portugal, um mês após funeral. E o refúgio escolhido tem um significado arrepiante

Ontem às 17:59
«Ele não confia em mim»: O vídeo de Dylan e Inês em Hollywood que está a dar que falar

Ontem às 17:15
Jéssica Vieira deixa fãs eufóricos ao anunciar regresso: «No fim, tudo vale a pena!»

Ontem às 16:49
Dylan e Inês em Las Vegas: A viagem que gerou polémica está agora a dar que falar e tem um novo destino

Ontem às 16:45
Fim do maior segredo! Revelados todos os apresentadores e comentadores do Secret Story 10

Acompanhe ao minuto
Francisco Monteiro em lágrimas com mensagem de pessoa inesperada: «Não era fácil, mas ela conseguiu...» - TVI

Francisco Monteiro em lágrimas com mensagem de pessoa inesperada: «Não era fácil, mas ela conseguiu...»

Francisco Monteiro não contém as emoções ao ser confrontado com uma mensagem muito especial.

Francisco Monteiro recebeu uma mensagem que, para além de o ter apanhado desprevenido, o deixou muito emocionado. Esta quinta-feira, 12 de fevereiro, o vencedor do Big Brother 2023 partilhou uma mensagem que recebeu de uma internauta muito inesperada, e muito especial.

«Olá! Há tantos anos que não falamos! Mas vim procurá-la aqui no Facebook, porque queria mesmo deixar-lhe uma palavra acerca do 'nosso' Zaza. No dia 10 de setembro, recebi mensagem de uma antiga colega do Flor: 'Espreita a TVI... Acho que acabei de ver lá um ex-aluno teu'. Fui ver... E os meus olhos brilharam!», começa por escrever.

E prosseguiu: «É incrível como, após 18 anos, ele está o mesmo! Lindo de morrer, sorriso encantador e muita convicção nas suas ideias. É o Chico que esteve comigo durante quatro anos, afinal. Um furacão com coração de manteiga. Tenho tentado acompanhar alguma coisa e estou muito feliz por perceber que ele é tão amado. Acho que até se repete a história do Flor (e que terá sido, provavelmente, a história do Torrinha, Garcia, etc.)... Ou seja: no início, todos o acham um durão e até sem coração... Com o tempo, vão percebendo que há ali um ser humano maravilhoso, uma pessoa extremamente sensível e até carente, um verdadeiro amigo... Enfim! Uma pessoa incrível»

«Eu tenho ficado muito feliz e orgulhosa por perceber que as pessoas também vão vendo isso! Um beijinho para si», findou.

Francisco Monteiro acabou por referir quem lhe enviou a mensagem. «Há uns dias, recebi uma mensagem que me tocou particularmente e que me deixou de lágrimas nos olhos mas tremendamente orgulhoso. A minha professora do primeiro ciclo enviou esta mensagem há uns meses, mas apenas agora tive acesso à mesma, depois de conseguir finalmente reencontrá-la», disse.

«Não era um miúdo fácil, mas sei que a Fátima sempre conseguiu ver o melhor de mim», completou. 

Pode ver tudo aqui:

 

