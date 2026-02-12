Francisco Monteiro em lágrimas com mensagem de pessoa inesperada: «Não era fácil, mas ela conseguiu...»

Não é só padel: Há algo mais a unir Francisco Monteiro e o novo namorado de Bárbara Parada. E é surpreendente

Francisco Monteiro recebeu uma mensagem que, para além de o ter apanhado desprevenido, o deixou muito emocionado. Esta quinta-feira, 12 de fevereiro, o vencedor do Big Brother 2023 partilhou uma mensagem que recebeu de uma internauta muito inesperada, e muito especial.

«Olá! Há tantos anos que não falamos! Mas vim procurá-la aqui no Facebook, porque queria mesmo deixar-lhe uma palavra acerca do 'nosso' Zaza. No dia 10 de setembro, recebi mensagem de uma antiga colega do Flor: 'Espreita a TVI... Acho que acabei de ver lá um ex-aluno teu'. Fui ver... E os meus olhos brilharam!», começa por escrever.

E prosseguiu: «É incrível como, após 18 anos, ele está o mesmo! Lindo de morrer, sorriso encantador e muita convicção nas suas ideias. É o Chico que esteve comigo durante quatro anos, afinal. Um furacão com coração de manteiga. Tenho tentado acompanhar alguma coisa e estou muito feliz por perceber que ele é tão amado. Acho que até se repete a história do Flor (e que terá sido, provavelmente, a história do Torrinha, Garcia, etc.)... Ou seja: no início, todos o acham um durão e até sem coração... Com o tempo, vão percebendo que há ali um ser humano maravilhoso, uma pessoa extremamente sensível e até carente, um verdadeiro amigo... Enfim! Uma pessoa incrível»

«Eu tenho ficado muito feliz e orgulhosa por perceber que as pessoas também vão vendo isso! Um beijinho para si», findou.

Francisco Monteiro acabou por referir quem lhe enviou a mensagem. «Há uns dias, recebi uma mensagem que me tocou particularmente e que me deixou de lágrimas nos olhos mas tremendamente orgulhoso. A minha professora do primeiro ciclo enviou esta mensagem há uns meses, mas apenas agora tive acesso à mesma, depois de conseguir finalmente reencontrá-la», disse.

«Não era um miúdo fácil, mas sei que a Fátima sempre conseguiu ver o melhor de mim», completou.