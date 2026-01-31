Ao Minuto

Há 1h e 2min
Partiram mesmo tudo. Renata Reis e Nufla mostram vídeo onde descarregam a raiva e destroem a sala

Partiram mesmo tudo. Renata Reis e Nufla mostram vídeo onde descarregam a raiva e destroem a sala

Há 2h e 36min
De malas feitas, Inês larga tudo para viver com Dylan: «Vamos viver para...»

De malas feitas, Inês larga tudo para viver com Dylan: «Vamos viver para...»

Há 3h e 3min
Oficialmente noivos? Inês e Dylan já têm planos para o casamento: «Vai ser este ano ou para o próximo»

Oficialmente noivos? Inês e Dylan já têm planos para o casamento: «Vai ser este ano ou para o próximo»

Hoje às 18:49
Quer fazer as pazes com Pedro Jorge e Marisa? Leandro responde e deixa aviso

Quer fazer as pazes com Pedro Jorge e Marisa? Leandro responde e deixa aviso

Hoje às 16:35
Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal!
03:53

Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal!

Hoje às 16:34
A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan
04:27

A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan

Hoje às 16:34
Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês
04:27

Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês

Hoje às 16:31
Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...»
04:02

Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...»

Hoje às 15:16
Ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira proporciona experiência única ao filho Tiago: «A primeira vez...»

Ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira proporciona experiência única ao filho Tiago: «A primeira vez...»

Hoje às 13:30
Mais sensual do que nunca. Marcia Soares posa em topless e Francisco Monteiro não resiste: «Se eu pedir muito...»

Mais sensual do que nunca. Marcia Soares posa em topless e Francisco Monteiro não resiste: «Se eu pedir muito...»

Hoje às 11:10
Já não esconde! Bárbara Parada mostra-se cúmplice de Guilherme Baptista em vídeo único

Já não esconde! Bárbara Parada mostra-se cúmplice de Guilherme Baptista em vídeo único

Hoje às 10:48
Joana Diniz anuncia fim de um ciclo com despedida marcante: «Cumpriu o seu propósito»

Joana Diniz anuncia fim de um ciclo com despedida marcante: «Cumpriu o seu propósito»

Hoje às 10:15
Carro de Maycon Douglas dá à costa e há uma foto que está a gerar indignação: «O travão de mão...»

Carro de Maycon Douglas dá à costa e há uma foto que está a gerar indignação: «O travão de mão...»

Ontem às 22:11
Romance à vista? Cláudio Ramos reage a aproximação de Marcia Soares e Francisco Monteiro: «Deus queira que ela engravide»

Romance à vista? Cláudio Ramos reage a aproximação de Marcia Soares e Francisco Monteiro: «Deus queira que ela engravide»

Ontem às 21:47
Marcia Soares e Francisco Monteiro deixam fãs em êxtase com declaração pública: «Seremos aquilo que quisermos ser»

Marcia Soares e Francisco Monteiro deixam fãs em êxtase com declaração pública: «Seremos aquilo que quisermos ser»

Ontem às 18:58
Marcelo Palma quebra o silêncio sobre afastamento de Afonso Leitão: «Nunca mais»

Marcelo Palma quebra o silêncio sobre afastamento de Afonso Leitão: «Nunca mais»

Ontem às 17:48
Morte de Maycon Douglas foi um acidente? Marcelo Palma responde sem rodeios: «Não acredito ainda»

Morte de Maycon Douglas foi um acidente? Marcelo Palma responde sem rodeios: «Não acredito ainda»

Ontem às 17:28
Marcelo Palma revela deta-lhes anteriores ao desaparecimento de Maycon Douglas: «Ligava-me muitas vezes (...) podia ser uma chamada de atenção»

Marcelo Palma revela deta-lhes anteriores ao desaparecimento de Maycon Douglas: «Ligava-me muitas vezes (...) podia ser uma chamada de atenção»

Acompanhe ao minuto
Mais sensual do que nunca. Marcia Soares posa em topless e Francisco Monteiro não resiste: «Se eu pedir muito...» - TVI

Mais sensual do que nunca. Marcia Soares posa em topless e Francisco Monteiro não resiste: «Se eu pedir muito...»

Marcia Soares posou sem sutiã para a nova campanha da sua marca e Francisco Monteiro aproveitou a deixa para fazer uma «provocação» à amiga.

Relacionados

Marcia Soares prepara-se para lançar uma nova coleção da sua marca, Marcia The Collection, e anunciou a novidade com uma campanha especial, em que surge em topless. Mas o que chamou à atenção foi mesmo a reação de Francisco Monteiro às imagens partilhadas pela amiga. 

Nos registos, Marcia Soares posa sem sutiã, e tapa o peito com um ramo de rosas, mostrando o lado mais sensual. «Nem todo amor se explica. Alguns sentem-se», escreveu, na legenda da publicação. «Em breve, uma coleção criada para representar o que sentes ❤️», acrescentou.

Francisco Monteiro não hesitou em reagir: «Se eu pedir muito, explicas-me? 🙏🏻»

Pode ver aqui o comentário em questão:

Os fãs ficaram em êxtase com este comentário. «É justo! Um ensina padel... a outra ensina a AMar 🤍», «acho que a Márcia precisa de tempo, portanto um jantar com camarão 🦐 e presunto e ela explica Tim Tim, por Tim Tim 🤗», «Ai eu estou a gostar disto!❤️🙌», «a pena que tenho de nunca iniciarem uma história que tinha tudo para ter um final feliz. Aquela vontade de visitar o visso perfil diariamente voltou, aguardo por novos episódios. 😁», «Sei que tens muita paciência com calma ela explica ela é linda divertida se houve química a andarem às turras agora a serem amigos companheiros até faz faísca», são algumas das respostas que se podem ler ao comentário de Zaza.

Recorde-se que Francisco Monteiro terminou a relação com Bárbara Parada no final do ano passado. Desde então, tem estado muito cúmplice de Marcia Soares, com quem viveu uma relação especial dentro da casa do Big Brother, em 2023. Os dois tentaram ter um relacionamento fora da casa mais vigiada do País, mas não resultou e acabaram mesmo de costas voltadas. Dois anos depois, o 'casal' Zarcia está mais próximo do que nunca.

Percorra a nossa galeria e veja as fotografias de Francisco Monteiro e Marcia Soares que preparámos para si

Continue a ler

Relacionados

Marcia Soares e Francisco Monteiro deixam fãs em êxtase com declaração pública: «Seremos aquilo que quisermos ser»

Romance à vista? Cláudio Ramos reage a aproximação de Marcia Soares e Francisco Monteiro: «Deus queira que ela engravide»

Ao lado de Francisco Monteiro, Marcia Soares anuncia: «O mais improvável a acontecer (…) depois de 2 anos»

EM DESTAQUE

01:37

Noélia indignada com pedido dos recrutas: «Nunca na vida! Nem que me rapassem a cabeça»

1ª Companhia
Ontem às 21:13
02:58

Com a sensibilidade em altas, Noélia faz promessa: «Se ficar cá, peço um teste de gravidez»

1ª Companhia
Ontem às 19:48
05:00

Sara Santos quer «castigar» Instrutores: «Fazer deles prisioneiros, apertá-los...»

1ª Companhia
Ontem às 19:43
03:36

Instrutor Marques desiludido com recrutas: «Parecem bailarinas!»

1ª Companhia
Ontem às 19:35
05:13

Por uns, pagam todos! Recrutas são castigados depois de se atrasarem para o treino matinal

1ª Companhia
Ontem às 19:30
03:15

Hilariante! Preocupada com a enfermeira, Sara Santos faz diagnóstico médico

1ª Companhia
Ontem às 19:21