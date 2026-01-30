Marcia Soares e Francisco Monteiro deixam fãs em êxtase com declaração pública: «Seremos aquilo que quisermos ser»

Ao Minuto

Há 2h e 11min
Partiram mesmo tudo. Renata Reis e Nufla mostram vídeo onde descarregam a raiva e destroem a sala

Partiram mesmo tudo. Renata Reis e Nufla mostram vídeo onde descarregam a raiva e destroem a sala

Há 3h e 46min
De malas feitas, Inês larga tudo para viver com Dylan: «Vamos viver para...»

De malas feitas, Inês larga tudo para viver com Dylan: «Vamos viver para...»

Ontem às 20:14
Oficialmente noivos? Inês e Dylan já têm planos para o casamento: «Vai ser este ano ou para o próximo»

Oficialmente noivos? Inês e Dylan já têm planos para o casamento: «Vai ser este ano ou para o próximo»

Ontem às 18:49
Quer fazer as pazes com Pedro Jorge e Marisa? Leandro responde e deixa aviso

Quer fazer as pazes com Pedro Jorge e Marisa? Leandro responde e deixa aviso

Ontem às 16:35
Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal!
03:53

Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal!

Ontem às 16:34
A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan
04:27

A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan

Ontem às 16:34
Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês
04:27

Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês

Ontem às 16:31
Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...»
04:02

Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...»

Ontem às 15:16
Ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira proporciona experiência única ao filho Tiago: «A primeira vez...»

Ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira proporciona experiência única ao filho Tiago: «A primeira vez...»

Ontem às 13:30
Mais sensual do que nunca. Marcia Soares posa em topless e Francisco Monteiro não resiste: «Se eu pedir muito...»

Mais sensual do que nunca. Marcia Soares posa em topless e Francisco Monteiro não resiste: «Se eu pedir muito...»

Ontem às 11:10
Já não esconde! Bárbara Parada mostra-se cúmplice de Guilherme Baptista em vídeo único

Já não esconde! Bárbara Parada mostra-se cúmplice de Guilherme Baptista em vídeo único

Ontem às 10:48
Joana Diniz anuncia fim de um ciclo com despedida marcante: «Cumpriu o seu propósito»

Joana Diniz anuncia fim de um ciclo com despedida marcante: «Cumpriu o seu propósito»

Ontem às 10:15
Carro de Maycon Douglas dá à costa e há uma foto que está a gerar indignação: «O travão de mão...»

Carro de Maycon Douglas dá à costa e há uma foto que está a gerar indignação: «O travão de mão...»

30 jan, 22:11
Romance à vista? Cláudio Ramos reage a aproximação de Marcia Soares e Francisco Monteiro: «Deus queira que ela engravide»

Romance à vista? Cláudio Ramos reage a aproximação de Marcia Soares e Francisco Monteiro: «Deus queira que ela engravide»

30 jan, 21:47
Marcia Soares e Francisco Monteiro deixam fãs em êxtase com declaração pública: «Seremos aquilo que quisermos ser»

Marcia Soares e Francisco Monteiro deixam fãs em êxtase com declaração pública: «Seremos aquilo que quisermos ser»

30 jan, 18:58
Marcelo Palma quebra o silêncio sobre afastamento de Afonso Leitão: «Nunca mais»

Marcelo Palma quebra o silêncio sobre afastamento de Afonso Leitão: «Nunca mais»

30 jan, 17:48
Morte de Maycon Douglas foi um acidente? Marcelo Palma responde sem rodeios: «Não acredito ainda»

Morte de Maycon Douglas foi um acidente? Marcelo Palma responde sem rodeios: «Não acredito ainda»

30 jan, 17:28
Marcelo Palma revela deta-lhes anteriores ao desaparecimento de Maycon Douglas: «Ligava-me muitas vezes (...) podia ser uma chamada de atenção»

Marcelo Palma revela deta-lhes anteriores ao desaparecimento de Maycon Douglas: «Ligava-me muitas vezes (...) podia ser uma chamada de atenção»

Acompanhe ao minuto
Marcia Soares e Francisco Monteiro deixam fãs em êxtase com declaração pública: «Seremos aquilo que quisermos ser» - TVI

Marcia Soares e Francisco Monteiro deixam fãs em êxtase com declaração pública: «Seremos aquilo que quisermos ser»

«Zarcia is back!». Foi assim que Marcia Soares e Francisco Monteiro anunciaram as fãs que estão mais cúmplices do que nunca, num vídeo em que a química entre ambos é inegável.

Relacionados

Marcia Soares e Francisco Monteiro estão cada vez mais próximos. Conheceram-se no Big Brother 2023, viveram uma relação controversa, mas com uma química inegável, e dois anos depois voltam a mostrar uma cumplicidade que está a deixar os fãs em êxtase e com esperanças de um possível romance. Agora, essas teorias ganharam força porque os dois partilharam um vídeo que está a dar muito que falar.

Esta quinta-feira, 29 de janeiro, Marcia e Zaza, como é carinhosamente tratado, juntaram-se para uma aula de padel, em Vila Nova de Gaia, e acabaram mesmo por passar grande parte do dia juntos. Mas foi nesta sexta-feira, 30, que os ex-concorrente do Big Brother mostraram as imagens daquela aula, onde acabam por fazer revelações que estão a gerar uma onda de euforia junto daqueles que os apoiam

«Zarcia is back!», começam por dizer, referindo-se ao nome que foi criado pelos apoiantes do «casal» quando estes estavam dentro da casa mais vigiada do País.

«Passados dois anos e uns pauzinhos, encontrámos finalmente o nosso ponto de equilíbrio. Criámos e construímos uma amizade sem tabus, em que nos ajudamos mutuamente, tentamos extrair sempre o melhor do outro e funcionamos também como a voz da razão mesmo com temas difíceis», pode ler-se na legenda da publicação.

E Francisco Monteiro acrescentou ainda: «Seremos sempre aquilo que quisermos ser. E, como não há nada mais bonito e valioso do que extrair o melhor do outro, fica aqui a minha tentativa de extrair o melhor da Marcia num campo de padel.»

Pode ver aqui o vídeo do momento:

 

 

Continue a ler

Relacionados

Ao lado de Francisco Monteiro, Marcia Soares anuncia: «O mais improvável a acontecer (…) depois de 2 anos»

Cristina Ferreira assume ser «a favor» de Marcia Soares e Francisco Monteiro e revela: «Eles andam…»

Francisco Monteiro não fica em «silêncio» e volta a picar Marcia Soares. Fãs pedem: «Podem beijar logo?»

EM DESTAQUE

01:37

Noélia indignada com pedido dos recrutas: «Nunca na vida! Nem que me rapassem a cabeça»

1ª Companhia
30 jan, 21:13
02:58

Com a sensibilidade em altas, Noélia faz promessa: «Se ficar cá, peço um teste de gravidez»

1ª Companhia
30 jan, 19:48
05:00

Sara Santos quer «castigar» Instrutores: «Fazer deles prisioneiros, apertá-los...»

1ª Companhia
30 jan, 19:43
03:36

Instrutor Marques desiludido com recrutas: «Parecem bailarinas!»

1ª Companhia
30 jan, 19:35
05:13

Por uns, pagam todos! Recrutas são castigados depois de se atrasarem para o treino matinal

1ª Companhia
30 jan, 19:30
03:15

Hilariante! Preocupada com a enfermeira, Sara Santos faz diagnóstico médico

1ª Companhia
30 jan, 19:21