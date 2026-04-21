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Marcia Soares e Francisco Monteiro já não são amigos? O detalhe que não passou despercebido e que está a preocupar os fãs - TVI

Marcia Soares e Francisco Monteiro já não são amigos? O detalhe que não passou despercebido e que está a preocupar os fãs

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Marcia Soares e Francisco Monteiro poderão estar novamente de costas voltadas e foi um pequeno pormenor que denunciou tudo.

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Marcia Soares e Francisco Monteiro conheceram-se no Big Brother 2023, viveram um affair que encantou os fãs, mas depois cada um seguiu o seu caminho. Depois de uns bons tempos de costas voltadas, os Zarcia, como são tratados pelos fãs, voltaram a aproximar-se no início deste ano e surgiram até rumores sobre um possível romance. Mas, agora, parece que a amizade tremeu.

As especulações surgiram na rede social X, depois de alguns fãs de Marcia Soares e Francisco Monteiro terem reparado que os dois deixaram de se seguir mutuamente nas redes sociais. 

Houve ainda quem notasse que os dois comentadores do Secret Story nunca mais se encontraram em estúdio para comentar a presente edição do reality show da TVI, apontando que poderá ter sido um pedido feito por ambos, para que não se cruzassem.

Até ao momento, nenhum dos dois falou sobre uma possível zanga ou afastamento.

Percorra a nossa galeria e veja as melhores fotos dos Zarcia que preparámos para si

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