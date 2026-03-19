Francisco Monteiro revela como «tem de ser» a sua próxima namorada. E há uma "exigência" surpreendente

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  • Big Brother
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Solteiro, Francisco Monteiro abre o coração para falar sobre o futuro da sua vida amorosa e faz uma confissão inesperada sobre a sua próxima cara-metade.

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Francisco Monteiro está solteiro, depois de ter terminado a relação com Bárbara Parada no final do ano passado. Agora, o vencedor do Big Brother 2023 falou abertamente sobre o que é que a mulher ideal para si tem de ter.

A confissão foi feita durante a conversa inédita que Zaza, como é carinhosamente tratado, teve com Catarina Miranda, e que foi emitida no Dois às 10 desta terça-feira, 17 de março. 

A finalista do Big Brother Verão começou por perguntar a Francisco Monteiro o que é que lhe falta para se sentir mais completo. «O que é que me falta para me sentir mais completo? Acho que a seu tempo virá, sem dúvida alguma uma família», respondeu o comentador do Secret Story 10, sem hesitar.

E prosseguiu: «Sem dúvida alguma uma pessoa que me complete e aí sim pensar em construir uma família, porque uma coisa sem a outra não funciona. E já aprendi nos últimos tempos.»

Foi então que Catarina Miranda quis saber: «O que é que uma mulher tem que ter para ficar contigo?»

«Paciência, muita muita paciência, tem de ser carinhosa e tem de me saber acalmar. E eu acho que depois o resto aparece», findou Francisco Monteiro.

Pode ver aqui o vídeo completo:

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