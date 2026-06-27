É oficial! Francisco Monteiro tem novo amor e revelou todos os detalhes: «Finalmente encontrei uma pessoa mesmo especial»

Francisco Monteiro marcou presença na manhã desta sexta-feira no programa Em Família, da TVI, acompanhado por Diana Lopes e Inês Morais, num momento onde acabou por ser confrontado com algumas questões mais pessoais.
Durante a conversa, Idevor Mendonça aproveitou para lançar uma pergunta direta ao comentador de realities, referindo: «Ouvi dizer que até lhe custa sair do Porto...».
Francisco Monteiro respondeu de forma imediata, acabando por levantar um pouco o véu sobre o seu atual momento emocional. O comentador explicou que a recente partilha pública não foi feita ao acaso e acabou por assumir que está numa fase feliz da sua vida.
O ex-concorrente revelou ainda o motivo que o levou a expor alguns detalhes da sua vida pessoal, afirmando: «Perguntaram-me ontem porque é que eu fiz questão de mostrar. E se queres que te diga, eu fiz questão de mostrar porque sinto que finalmente encontrei uma pessoa mesmo especial».
A declaração não passou despercebida e deixou no ar a ideia de que Francisco Monteiro estará a viver uma nova relação amorosa, ainda que sem revelar mais pormenores sobre a identidade da pessoa em causa.
A conversa rapidamente gerou reações entre os fãs, que têm acompanhado de perto os passos do comentador desde a sua saída dos reality shows.
Veja o vídeo.