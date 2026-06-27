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É oficial! Francisco Monteiro tem novo amor e revelou todos os detalhes: «Finalmente encontrei uma pessoa mesmo especial» - TVI

É oficial! Francisco Monteiro tem novo amor e revelou todos os detalhes: «Finalmente encontrei uma pessoa mesmo especial»

  • Big Brother
  • Há 1h e 32min

Francisco Monteiro voltou a falar sobre a sua vida amorosa e deixou no ar novas pistas sobre a relação que está a viver.

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Francisco Monteiro marcou presença na manhã desta sexta-feira no programa Em Família, da TVI, acompanhado por Diana Lopes e Inês Morais, num momento onde acabou por ser confrontado com algumas questões mais pessoais.

Durante a conversa, Idevor Mendonça aproveitou para lançar uma pergunta direta ao comentador de realities, referindo: «Ouvi dizer que até lhe custa sair do Porto...».

Francisco Monteiro respondeu de forma imediata, acabando por levantar um pouco o véu sobre o seu atual momento emocional. O comentador explicou que a recente partilha pública não foi feita ao acaso e acabou por assumir que está numa fase feliz da sua vida.

O ex-concorrente revelou ainda o motivo que o levou a expor alguns detalhes da sua vida pessoal, afirmando: «Perguntaram-me ontem porque é que eu fiz questão de mostrar. E se queres que te diga, eu fiz questão de mostrar porque sinto que finalmente encontrei uma pessoa mesmo especial».

A declaração não passou despercebida e deixou no ar a ideia de que Francisco Monteiro estará a viver uma nova relação amorosa, ainda que sem revelar mais pormenores sobre a identidade da pessoa em causa.

A conversa rapidamente gerou reações entre os fãs, que têm acompanhado de perto os passos do comentador desde a sua saída dos reality shows.

Veja o vídeo.

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