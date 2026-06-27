Francisco Monteiro já apresentou a pessoa especial às caras TVI e o feedback surpreendeu: «É muito bonita»

Diana Lopes surge na TV quase irreconhecível e é criticada: «O que se passa com a cara?» Ela responde

Inês Morais expõe pormenores da conversa com João Ricardo depois da gala do Desafio Final: «Ele reconhece que...»

Novo amor? Francisco Monteiro intriga os fãs com imagem inesperada e reacende os rumores de um possível romance

É oficial! Francisco Monteiro tem novo amor e revelou todos os detalhes: «Finalmente encontrei uma pessoa mesmo especial»

Francisco Monteiro marcou presença hoje, no programa Em Família, da TVI, acompanhado por Diana Lopes e Inês Morais, num momento em que acabou por ser questionado sobre a sua vida pessoal e emocional.

Durante a conversa com os apresentadores, Idevor Mendonça lançou uma questão direta ao comentador de realities, referindo: «Ouvi dizer que até lhe custa sair do Porto...».

Sem fugir ao tema, Francisco Monteiro acabou por confirmar que está a viver uma fase feliz e revelou que a recente partilha pública não foi feita por acaso. O comentador assumiu ainda que existe alguém especial na sua vida, que o deixa atualmente muito satisfeito.

O ex-concorrente explicou: «Perguntaram-me ontem porque é que eu fiz questão de mostrar. E se queres que te diga, eu fiz questão de mostrar porque sinto que finalmente encontrei uma pessoa mesmo especial».

Ao longo da conversa foi ainda revelado que Francisco Monteiro já terá apresentado a pessoa em causa a Diana Lopes e Inês Morais, que estiveram presentes no programa e acabaram por reagir em direto à novidade.

Diana Lopes não escondeu a sua opinião e comentou: «E digo-vos que é muito bonita», enquanto Inês Morais reforçou a mesma ideia, acrescentando: «Por acaso também vi agora e achei muito gira».

Entre sorrisos e comentários em tom leve, os apresentadores acabaram por brincar com o momento, sublinhando que o Zaza parece ter muito bom gosto na sua escolha.

Veja o vídeo.