Novo amor de Francisco Monteiro já não é segredo. E esta imagem comprova tudo

Novo amor? Francisco Monteiro intriga os fãs com imagem inesperada e reacende os rumores de um possível romance

É oficial! Francisco Monteiro tem novo amor e revelou todos os detalhes: «Finalmente encontrei uma pessoa mesmo especial»

Francisco Monteiro já não esconde a felicidade que está a viver. Depois de ter confirmado, no programa Em Família, da TVI, que está a atravessar uma fase muito especial na sua vida amorosa, o vencedor do Big Brother 2023 recorreu às redes sociais para partilhar uma imagem que não deixou margem para dúvida.

Na fotografia publicada nas histórias de Instagram, Francisco surge num momento de grande cumplicidade ao lado da nova companheira, numa imagem romântica que rapidamente captou a atenção dos fãs. Apesar de continuar a manter alguma discrição em relação à identidade da mulher que lhe conquistou o coração, a partilha acaba por confirmar que o comentador vive uma nova paixão.

Recorde-se que, durante a conversa no Em Família, Idevor Mendonça lançou-lhe uma questão sobre a sua vida pessoal, ao comentar: «Ouvi dizer que até lhe custa sair do Porto...».

Confrontado com o tema, Francisco Monteiro não escondeu que atravessa um momento de grande felicidade e explicou porque decidiu tornar pública esta nova fase da sua vida: «Perguntaram-me ontem porque é que eu fiz questão de mostrar. E se queres que te diga, eu fiz questão de mostrar porque sinto que finalmente encontrei uma pessoa mesmo especial».

Agora, com esta nova fotografia romântica partilhada no Instagram, Francisco Monteiro volta a dar um sinal claro de que o amor está, definitivamente, a sorrir-lhe.