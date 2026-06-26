Novo amor? Francisco Monteiro intriga os fãs com imagem inesperada e reacende os rumores de um possível romance

Após ficar ao lado de Catarina Miranda, Francisco Monteiro comenta em exclusivo a polémica com Afonso

Francisco Monteiro, voltou a captar a atenção dos seguidores após uma publicação recente no Instagram. Esta quinta-feira, dia 25, o ex-concorrente partilhou um registo feito durante a deslocação entre o Porto e Lisboa, viagem que realizou para participar no Extra do Secret Story - Desafio Final.

Na imagem divulgada, um pormenor não passou despercebido: a mão de uma mulher cuja identidade não foi revelada aparece pousada sobre a perna de Francisco Monteiro, o que rapidamente gerou comentários e especulação entre os fãs. A acompanhar a fotografia, o comentador deixou a frase «Agora, fica mais difícil fazer a viagem», uma legenda que acabou por alimentar ainda mais a curiosidade em torno do momento partilhado.

Sem adiantar qualquer explicação adicional, Francisco Monteiro deixou o mistério no ar, com os seguidores a tentarem perceber quem será a mulher em questão.