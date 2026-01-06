Francisco Monteiro surpreende fãs e revela quem é a “pessoa muito especial”... e não é Marcia

Perdeu o marido para o cancro e enfrentou um: A história da mãe desta ex-concorrente que ninguém sabia

Francisco Monteiro voltou a agitar as redes sociais com mais um momento que deixou os seguidores em suspenso. O vencedor do Big Brother tinha prometido que, esta terça-feira, dia 6, iria dar «uma aula a uma pessoa muito especial», levando muitos fãs a acreditar que estaria a falar de Marcia Soares.

Mas a verdade revelou-se bem diferente e inesperada. Zaza acabou por revelar que o aluno especial foi, nada mais nada menos, do que Pedro Chagas Freitas, um dos autores portugueses mais mediáticos da atualidade.

«Só uma pessoa acertou», escreveu, deixando claro que quase ninguém imaginou este desfecho.

Francisco Monteiro fez ainda questão de elogiar o escritor, demonstrando carinho e admiração: «Um homem incrível, que sempre me inspirou e que muito admiro há tantos anos».

A revelação rapidamente gerou reações, com fãs a destacarem a cumplicidade, o reconhecimento e o carinho entre os dois. Mais um momento que mostra que Francisco Monteiro continua a surpreender e a emocionar quem o acompanha.