Francisco Monteiro surpreende fãs e revela quem é a “pessoa muito especial”... e não é Marcia

Ao Minuto

Há 26 min
Vai acontecer? Inês e Dylan revelam plano para o futuro que pode mudar tudo

Vai acontecer? Inês e Dylan revelam plano para o futuro que pode mudar tudo

Há 2h e 9min
O que aconteceu a Maycon antes de desaparecer? Amigos falam em «discussão» após sair de um bar

O que aconteceu a Maycon antes de desaparecer? Amigos falam em «discussão» após sair de um bar

Há 2h e 25min
«Meio ano mais feliz da minha vida»: Fanny Rodrigues comemora data especial com o namorado

«Meio ano mais feliz da minha vida»: Fanny Rodrigues comemora data especial com o namorado

Há 3h e 18min
O gesto de Cristina Ferreira que deixou Pedro Jorge emocionado: «Isto é muito mais difícil...»

O gesto de Cristina Ferreira que deixou Pedro Jorge emocionado: «Isto é muito mais difícil...»

Há 3h e 56min
Inês e Dylan fazem a primeira viagem após o Secret Story: e o destino é especial e muito romântico

Inês e Dylan fazem a primeira viagem após o Secret Story: e o destino é especial e muito romântico

Hoje às 17:01
Liliana volta a falar com o ex-noivo Zé e há polémica: «Será que o Fábio sabe?»

Liliana volta a falar com o ex-noivo Zé e há polémica: «Será que o Fábio sabe?»

Hoje às 16:48
Renata Reis reage às afirmações dos amigos de Maycon e lança acusações polémicas: «Massacrarem a pessoa que estava com ele...»

Renata Reis reage às afirmações dos amigos de Maycon e lança acusações polémicas: «Massacrarem a pessoa que estava com ele...»

Hoje às 16:47
A revelação surpreendente de Marisa sobre Liliana e Pedro: «Eu nunca disse porque é que tive ciúmes»

A revelação surpreendente de Marisa sobre Liliana e Pedro: «Eu nunca disse porque é que tive ciúmes»

Hoje às 16:29
Perdeu o marido para o cancro e enfrentou um: A história da mãe desta ex-concorrente que ninguém sabia

Perdeu o marido para o cancro e enfrentou um: A história da mãe desta ex-concorrente que ninguém sabia

Hoje às 15:26
Há uma possibilidade inquietante no caso de Maycon Douglas: «Pode estar o corpo dentro da bagageira»

Há uma possibilidade inquietante no caso de Maycon Douglas: «Pode estar o corpo dentro da bagageira»

Hoje às 14:54
Da mensagem suspeita à mulher mistério com quem foi visto pela última vez. Desaparecimento de Maycon toma novos contornos

Da mensagem suspeita à mulher mistério com quem foi visto pela última vez. Desaparecimento de Maycon toma novos contornos

Hoje às 14:22
Marisa revela toda a verdade sobre a reação polémica que teve na discussão com Pedro

Marisa revela toda a verdade sobre a reação polémica que teve na discussão com Pedro

Hoje às 12:49
Miguel Vicente faz partilha emotiva sobre o filho e as imagens são marcantes

Miguel Vicente faz partilha emotiva sobre o filho e as imagens são marcantes

Hoje às 12:38
Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”
09:40

Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”

Hoje às 12:37
Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem”
09:40

Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem”

Hoje às 12:34
Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever”
09:40

Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever”

Hoje às 12:34
Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa”
09:40

Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa”

Hoje às 12:33
Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro”
09:40

Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro”

Acompanhe ao minuto
Francisco Monteiro surpreende fãs e revela quem é a “pessoa muito especial”... e não é Marcia - TVI

Francisco Monteiro surpreende fãs e revela quem é a “pessoa muito especial”... e não é Marcia

Francisco Monteiro criou suspense ao anunciar que iria dar uma “aula a uma pessoa muito especial” e muitos acreditaram tratar-se de Márcia Soares. Porém, a revelação surpreendeu tudo e todos… e emocionou os fãs.

Relacionados

Francisco Monteiro voltou a agitar as redes sociais com mais um momento que deixou os seguidores em suspenso. O vencedor do Big Brother tinha prometido que, esta terça-feira, dia 6, iria dar «uma aula a uma pessoa muito especial», levando muitos fãs a acreditar que estaria a falar de Marcia Soares.

Mas a verdade revelou-se bem diferente e inesperada. Zaza acabou por revelar que o aluno especial foi, nada mais nada menos, do que Pedro Chagas Freitas, um dos autores portugueses mais mediáticos da atualidade.
«Só uma pessoa acertou», escreveu, deixando claro que quase ninguém imaginou este desfecho.

Francisco Monteiro fez ainda questão de elogiar o escritor, demonstrando carinho e admiração: «Um homem incrível, que sempre me inspirou e que muito admiro há tantos anos».

A revelação rapidamente gerou reações, com fãs a destacarem a cumplicidade, o reconhecimento e o carinho entre os dois. Mais um momento que mostra que Francisco Monteiro continua a surpreender e a emocionar quem o acompanha.

 

Continue a ler

Relacionados

Liliana volta a falar com o ex-noivo Zé e há polémica: «Será que o Fábio sabe?»

Renata Reis reage às afirmações dos amigos de Maycon e lança acusações polémicas: «Massacrarem a pessoa que estava com ele...»

A revelação surpreendente de Marisa sobre Liliana e Pedro: «Eu nunca disse porque é que tive ciúmes»

Perdeu o marido para o cancro e enfrentou um: A história da mãe desta ex-concorrente que ninguém sabia

Mais Vistos

O gesto de Cristina Ferreira que deixou Pedro Jorge emocionado: «Isto é muito mais difícil...»

Há 3h e 18min
1
03:35

Fim das tensões? Noélia e Pedro Barroso mostram entendimento inesperado

1ª Companhia
Há 2h e 13min
2

O que aconteceu a Maycon antes de desaparecer? Amigos falam em «discussão» após sair de um bar

Há 2h e 9min
3

O que faz o caso de Maycon ser um grande mistério? Todos os detalhes que levaram a PJ a tomar medidas

Ontem às 16:40
4
03:35

Fim das tensões? Noélia e Pedro Barroso mostram entendimento inesperado

1ª Companhia
Há 2h e 13min
5

Francisco Monteiro surpreende fãs e revela quem é a “pessoa muito especial”... e não é Marcia

Big Brother
Há 3h e 56min
6

A revelação surpreendente de Marisa sobre Liliana e Pedro: «Eu nunca disse porque é que tive ciúmes»

Hoje às 16:47
7

Ar de «bad boy» e super sexy! Recruta da 1ª Companhia comparado ao protagonista de Prison Break

Ontem às 18:03
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

06:30

Sara Santos fica em lágrimas ao desabafar com Maria Botelho Moniz: «Eu conheço bem a sua luta»

1ª Companhia
Há 25 min
01:27

Inédito! Comandante Moutinho brinda a Filipe Delgado e deixa-o em lágrimas com palavras bonitas

1ª Companhia
Há 13 min
01:23

Noélia começa o dia a dar reprimenda a Kina: «Tem de dar o exemplo»

1ª Companhia
2 jan, 08:08

O gesto de Cristina Ferreira que deixou Pedro Jorge emocionado: «Isto é muito mais difícil...»

Há 3h e 18min
03:35

Fim das tensões? Noélia e Pedro Barroso mostram entendimento inesperado

1ª Companhia
Há 2h e 13min

‘Primeira Companhia’ recebe dois ex-concorrentes do ‘Big Brother Verão’. E são caras bem conhecidas

1 jan, 23:46