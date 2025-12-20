Ao Minuto

Hoje às 01:05
Viralizou na Internet: o momento em que Leandro deixa o estúdio a aplaudir de pé
02:04

Hoje às 01:04
Gritos e palmas sem fim: Estúdio faz ovação a Leandro após resposta polémica e o momento está viral
02:04

Hoje às 00:51
Nomeações: Concorrentes votam para salvar. Saiba tudo
09:43

Hoje às 00:41
Imperdível: Fábio chega a estúdio e os comentadores não deixam nada por dizer
06:45

Hoje às 00:39
Já esqueceu Fábio? Liliana eufórica minutos após a expulsão do namorado
02:40

Hoje às 00:38
Prémio de consolação! Após expulsão de Fábio, Liliana conquista Passaporte para a Final

Hoje às 00:35
Traição? Leandro bloqueia Pedro na luta pelo Passaporte para a final
12:27

Hoje às 00:33
Passaporte Conquistado! Este é o primeiro finalista do Secret Story 9
12:27

Hoje às 00:27
Como nunca a viu! Liliana entra em desespero e chora desalmadamente após expulsão de Fábio

Hoje às 00:24
Num pranto, revoltada e completamente desfeita: As imagens completas da reação de Liliana à expulsão de Fábio

Hoje às 00:19
Soluços e lágrimas. Liliana mostra-se como nunca a viu: «Não é possível»
06:54

Hoje às 00:10
Liliana não tem dúvidas: Pedro será o concorrente expulso
03:41

Hoje às 00:06
Vai passar o Natal a casa! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story 9
01:40

Ontem às 23:52
Tensão ao rubro: Dylan e Ana Cristina discutem em plena Gala
01:54

Ontem às 23:46
Pedro sai em defesa de Marisa e pega-se com Fábio. A casa explode: «Respeitem!»
02:01

Ontem às 23:46
Bruna Gomes diz o que ninguém esperava e arranca gargalhadas no estúdio
00:41

Ontem às 23:43
Lágrimas: Marisa reencontra irmã e fica visivelmente abalada
01:53

Ontem às 23:41
No meio de gritos e insultos, Cristina Ferreira é obrigada a intervir: «Mais baixo!»
07:10

Acompanhe ao minuto
Após perder 10 quilos, Francisco Monteiro mostra estratégia infalível para não fazer estragos na dieta - TVI

Após perder 10 quilos, Francisco Monteiro mostra estratégia infalível para não fazer estragos na dieta

Francisco Monteiro revela o truque que segue para não estragar a dieta, sem abdicar dos belos prazeres da vida.

Francisco Monteiro anunciou recentemente que perdeu 10 quilos num impressionante espaço de duas semanas. Agora, o comentador do Secret Story 9 recorreu às redes sociais para contar ao fãs uma estratégia infalível que tem para não fugir à dieta. 

Nos stories do Instagram, Zaza, como é carinhosamente tratado, contou que foi convidado para um jantar de amigos e, para não cometer excessos e deitar tudo a perder, decidiu levar a sua própria marmita.

«Há jantar de amigos, mas o foco é muito maior. Presente sem comprometer o mais importante», escreveu, na legenda da publicação em que mostra o seu jantar.

Veja tudo aqui:

Transformação impressionante: Francisco Monteiro perde 10 quilos em 15 dias. Veja o resultado

Francisco Monteiro está muito mais magro e conseguiu alcançar resultados impressionantes em muito pouco tempo. Depois de se separar de Bárbara Parada, o vencedor do Big Brother 2023 decidiu adotar um estilo de vida mais saudável e contou agora que conseguiu perder 10 quilos em apenas 15 dias.

A revelação foi feita nesta quarta-feira, 17 de dezembro. «Fica sempre junto daqueles que te puxam para cima e fazem de ti melhor. Nestes últimos cem metros, parecia que tinha pernas de chumbo», começou por escrever Zaza, como é carinhosamente tratado, num story em que se mostra a correr.

«Ainda assim, ao fim de duas semanas, são menos dez quilos e menos 40 segundos por quilómetro», acrescentou, mostrando assim que perdeu bastante peso em muito pouco tempo. 

«Sei que me pedem para mostrar mais do meu dia-a-dia e prometo que vou melhorar nesse aspeto», findou.

Ora veja aqui a partilha feita por Francisco Monteiro:

Francisco Monteiro anuncia despedida: «É preciso olhar para os sítios certos»

Francisco Monteiro recorreu às redes sociais para partilhar uma mensagem carregada de simbolismo e emoção. Esta terça-feira, dia 16, o comentador do Secret Story 9, da TVI, publicou no Instagram uma fotografia onde surge no interior de um automóvel, acompanhada de uma reflexão que não passou despercebida aos seguidores.

“A luz existe. É preciso olhar para os sítios certos”, começou por escrever Francisco Monteiro na legenda da imagem, numa frase que rapidamente gerou reações e mensagens de apoio. Logo de seguida, o comentador revelou uma novidade importante para os fãs do reality show da TVI.

“Estou de volta dias 29 e 30 para me despedir de vocês”, anunciou, confirmando assim o seu regresso aos espaços de comentário do Secret Story para duas últimas emissões especiais. Na mesma publicação, Francisco Monteiro deixou ainda palavras de agradecimento a quem o tem acompanhado ao longo deste percurso televisivo: “Obrigado pelas mensagens de carinho e por todos os miminhos que me têm sido entregues. Gosto de vocês.”

Francisco Monteiro

 

A mensagem foi recebida com entusiasmo pelos seguidores, que não tardaram a encher a caixa de comentários com palavras de apoio, reconhecimento e carinho, sublinhando a ligação próxima que o comentador criou com o público ao longo da sua participação no formato.

Veja agora algumas das melhores imagens de Francisco Monteiro na galeria de fotografias que preparámos para si. 

Morreu figura ligada a reality shows e Francisco Monteiro está de luto: «Pessoas que nos marcam»

Transformação impressionante: Francisco Monteiro perde 10 quilos em 15 dias. Veja o resultado

Francisco Monteiro anuncia despedida: «É preciso olhar para os sítios certos»

Atitude de figura pública conquista Francisco Monteiro: «Amor é isto mesmo»

