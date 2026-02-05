Ao Minuto

Pedro Jorge desfaz-se em lágrimas ao falar sobre a "rutura" com Leandro: «Coisas que magoam...»

Há 2h e 10min
Ainda se lembra desta "bomba" do Love on Top? Foi candidata a Miss Bumbum e agora faz sucesso no estrangeiro

Há 2h e 22min
Lembra-se da «boazona» do Love on Top? Nove anos depois, continua a rebentar termómetros: e estas são as fotos ousadas que comprovam

Há 3h e 11min
Francisco Monteiro revela a "fórmula secreta" que o fez perder 20 quilos em pouco mais de um mês

Há 3h e 21min
Grávida? Jéssica Antunes reage às especulações após mostrar imagem que levantou suspeitas

Há 3h e 53min
Amigo próximo fala demais? Jéssica Vieira "obrigada" a esclarecer relação com João Oliveira

Hoje às 17:56
Marcia Soares esclarece relação com Francisco Monteiro e não esconde: «Ao início, foi complicado voltar...»

Hoje às 16:43
Cláudio Ramos procura a verdade sobre o atrito entre Francisco Monteiro e o novo namorado de Bárbara Parada

Hoje às 16:35
Namorada de Maycon comenta postura de Renata Reis no desaparecimento e morte

Hoje às 15:18
Na linha da frente. Vencedor do Big Brother ajuda vítimas da tempestade e fica impressionado com destruição

Hoje às 12:54
Namorada de Maycon esclarece a maior dúvida que existe sobre a discussão antes da tragédia

Hoje às 10:56
Fotos nunca antes vistas. Pedro Jorge celebra a data mais especial da sua vida

Hoje às 10:52
Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»
04:58

Hoje às 10:50
Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada»
01:02

Hoje às 10:29
Em direto, Cláudio Ramos liga para o clube de padel onde o novo amor de Bárbara Parada trabalhava: “Precisamos de saber”
08:50

Hoje às 10:18
Cláudio Ramos revela ter trocado mensagens com a namorada de Maycon Douglas: “Ela tem uma mágoa”
07:35

Hoje às 10:17
Cristina Ferreira reage a desabafo da namorada de Maycon Douglas: “Fica uma marca”
07:35

Hoje às 10:15
Namorada de Maycon fala pela última vez e revela pressentimento que a assombrou no dia do desaparecimento

Francisco Monteiro revela a "fórmula secreta" que o fez perder 20 quilos em pouco mais de um mês - TVI

Francisco Monteiro revela a "fórmula secreta" que o fez perder 20 quilos em pouco mais de um mês

Francisco Monteiro perdeu 20 quilos em muito pouco tempo e revelou agora o segredo do sucesso.

Francisco Monteiro conseguiu perder 20 quilos em pouco mais de um mês e os fãs ficaram surpreendidos com esta conquista impressionante. Agora, o vencedor do Big Brother 2023 decidiu revelar a fórmula secreta para conseguir estes objetivos.

«Tantos quilos em tão pouco tempo. Como é que consegues?», escreveu Zaza, como é carinhosamente tratado, nos stories do Instagram, citando uma das perguntas que mais lhe têm feito.

Francisco Monteiro decidiu então explicar como conseguiu. «Apetecia-me pizza, mas é isto que temos», adiantou, mostrando a refeição saudável que fez: peito de frango com ervilhas e batata doce.

Pode ver aqui a partilha:

