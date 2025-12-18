Transformação impressionante: Francisco Monteiro perde 10 quilos em 15 dias. Veja o resultado

Ao Minuto

Há 21 min
Inesperado: Vencedor do Secret Story 1 tem encontro especial com Goucha

Inesperado: Vencedor do Secret Story 1 tem encontro especial com Goucha

Há 28 min
Pedro provoca Leandro e acusa-o de estar "viciado": «Tu se perdes este jogo, não sabes onde te meter»
04:11

Pedro provoca Leandro e acusa-o de estar "viciado": «Tu se perdes este jogo, não sabes onde te meter»

Há 33 min
Passaram quase 15 anos: veja como está hoje António Queirós, o vencedor do Secret Story 1

Passaram quase 15 anos: veja como está hoje António Queirós, o vencedor do Secret Story 1

Há 33 min
«A duas semanas da Final, é que se lembram...»: Leandro sente-se traído pelos amigos?
04:49

«A duas semanas da Final, é que se lembram...»: Leandro sente-se traído pelos amigos?

Há 49 min
«Sê sincera: Tu estás farta de mim, não estás?»: Fábio ameaça carregar no botão e ir embora
04:35

«Sê sincera: Tu estás farta de mim, não estás?»: Fábio ameaça carregar no botão e ir embora

Há 51 min
Marisa expõe o desejo de se casar com Pedro e esta foi a reação do concorrente
06:05

Marisa expõe o desejo de se casar com Pedro e esta foi a reação do concorrente

Há 1h e 4min
«Qual relação!?»: No meio de uma crise, Liliana questiona Fábio e este não reage bem
03:07

«Qual relação!?»: No meio de uma crise, Liliana questiona Fábio e este não reage bem

Há 1h e 12min
«Punha-te a ti em segundo lugar e o Pedro em terceiro»: Leandro surpreende Liliana
04:52

«Punha-te a ti em segundo lugar e o Pedro em terceiro»: Leandro surpreende Liliana

Há 1h e 32min
Resort da Malveira: Concorrente avalia o desempenho do casal e a cara de Liliana diz tudo
06:51

Resort da Malveira: Concorrente avalia o desempenho do casal e a cara de Liliana diz tudo

Há 1h e 32min
15 anos depois, Goucha reencontra vencedor do Secret Story 1
01:20

15 anos depois, Goucha reencontra vencedor do Secret Story 1

Há 1h e 50min
Do cabelo às unhas e ao clima de paixão: Marisa faz pedidos inusitados aos concorrentes e o momento com Pedro aquece
04:32

Do cabelo às unhas e ao clima de paixão: Marisa faz pedidos inusitados aos concorrentes e o momento com Pedro aquece

Há 1h e 58min
Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Há 2h e 0min
Bárbara Parada submete-se a intervenção estética: Veja o antes e depois

Bárbara Parada submete-se a intervenção estética: Veja o antes e depois

Há 2h e 3min
"Pinga amor falhado"? Pedro Jorge é "rasgado" em dinâmica e reage
06:03

"Pinga amor falhado"? Pedro Jorge é "rasgado" em dinâmica e reage

Há 2h e 21min
Bondosa porque lhe fez as pestanas? Liliana elogia Marisa e deixa Leandro em choque
03:47

Bondosa porque lhe fez as pestanas? Liliana elogia Marisa e deixa Leandro em choque

Há 2h e 22min
Fábio lança elogios inéditos a Inês e Liliana "passa-se" com ciúmes
03:47

Fábio lança elogios inéditos a Inês e Liliana "passa-se" com ciúmes

Há 3h e 56min
O abraço mais esperado? Marisa surpreende Leandro, mas leva "tacada"
01:07

O abraço mais esperado? Marisa surpreende Leandro, mas leva "tacada"

Hoje às 16:02
Kizomba para aquecer o clima entre Pedro Jorge e Marisa. E a "vela" ali ao lado...
03:26

Kizomba para aquecer o clima entre Pedro Jorge e Marisa. E a "vela" ali ao lado...

Acompanhe ao minuto
Transformação impressionante: Francisco Monteiro perde 10 quilos em 15 dias. Veja o resultado - TVI

Transformação impressionante: Francisco Monteiro perde 10 quilos em 15 dias. Veja o resultado

Francisco Monteiro apanhou todos de surpresa ao revelar que perdeu 10 quilos em duas semanas... e mostra tudo.

Relacionados

Francisco Monteiro está muito mais magro e conseguiu alcançar resultados impressionantes em muito pouco tempo. Depois de se separar de Bárbara Parada, o vencedor do Big Brother 2023 decidiu adotar um estilo de vida mais saudável e contou agora que conseguiu perder 10 quilos em apenas 15 dias.

A revelação foi feita nesta quarta-feira, 17 de dezembro. «Fica sempre junto daqueles que te puxam para cima e fazem de ti melhor. Nestes últimos cem metros, parecia que tinha pernas de chumbo», começou por escrever Zaza, como é carinhosamente tratado, num story em que se mostra a correr.

«Ainda assim, ao fim de duas semanas, são menos dez quilos e menos 40 segundos por quilómetro», acrescentou, mostrando assim que perdeu bastante peso em muito pouco tempo. 

«Sei que me pedem para mostrar mais do meu dia-a-dia e prometo que vou melhorar nesse aspeto», findou.

Ora veja aqui a partilha feita por Francisco Monteiro:

Francisco Monteiro anuncia despedida: «É preciso olhar para os sítios certos»

Francisco Monteiro recorreu às redes sociais para partilhar uma mensagem carregada de simbolismo e emoção. Esta terça-feira, dia 16, o comentador do Secret Story 9, da TVI, publicou no Instagram uma fotografia onde surge no interior de um automóvel, acompanhada de uma reflexão que não passou despercebida aos seguidores.

“A luz existe. É preciso olhar para os sítios certos”, começou por escrever Francisco Monteiro na legenda da imagem, numa frase que rapidamente gerou reações e mensagens de apoio. Logo de seguida, o comentador revelou uma novidade importante para os fãs do reality show da TVI.

“Estou de volta dias 29 e 30 para me despedir de vocês”, anunciou, confirmando assim o seu regresso aos espaços de comentário do Secret Story para duas últimas emissões especiais. Na mesma publicação, Francisco Monteiro deixou ainda palavras de agradecimento a quem o tem acompanhado ao longo deste percurso televisivo: “Obrigado pelas mensagens de carinho e por todos os miminhos que me têm sido entregues. Gosto de vocês.”

Francisco Monteiro

 

A mensagem foi recebida com entusiasmo pelos seguidores, que não tardaram a encher a caixa de comentários com palavras de apoio, reconhecimento e carinho, sublinhando a ligação próxima que o comentador criou com o público ao longo da sua participação no formato.

Veja agora algumas das melhores imagens de Francisco Monteiro na galeria de fotografias que preparámos para si. 

Continue a ler

Relacionados

Francisco Monteiro anuncia despedida: «É preciso olhar para os sítios certos»

Atitude de figura pública conquista Francisco Monteiro: «Amor é isto mesmo»

Francisco Monteiro recupera fotografia que o liga a Márcia Soares. E esta foi a reação de choque da comentadora

Francisco Monteiro partilha foto de mulher misteriosa e declara-se: “Amor da minha vida”

Mais Vistos

Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»

Hoje às 15:26
1

Heitor Nunes e Patrícia Carvalho: Estes dois ex-concorrentes do Secret Story têm uma nova profissão

Ontem às 17:22
2
02:20

Liliana ataca Inês com ironia: «O que és mais é leal, então em relação à Vera e ao Dylan...»

Secret Story
Hoje às 12:29
3
02:32

Fábio ataca: «Meteu-se num casal, desrespeita a mulher. Não vejo nada positivo no Pedro»

Secret Story
Hoje às 11:22
4
02:32

Fábio ataca: «Meteu-se num casal, desrespeita a mulher. Não vejo nada positivo no Pedro»

Secret Story
Hoje às 11:22
5

Grávida de 9 meses, Vânia Sá faz desabafo honesto sobre a experiência da gravidez: «Não é fixe»

Hoje às 11:14
6

Transformação impressionante: Francisco Monteiro perde 10 quilos em 15 dias. Veja o resultado

Ontem às 17:31
7

Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Há 1h e 58min
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»

Hoje às 15:26

Grávida de 9 meses, Vânia Sá faz desabafo honesto sobre a experiência da gravidez: «Não é fixe»

Hoje às 11:14

Transformação impressionante: Francisco Monteiro perde 10 quilos em 15 dias. Veja o resultado

Ontem às 17:31
02:58

Casal divide-se após revelação do segredo: Marisa tenta explicar-se mas Pedro não quer mais conversa

Secret Story
11 dez, 23:37
02:15

Os altos e baixos de Pedro e Marisa: Veja as imagens que resumem três meses de relação

Secret Story
11 dez, 23:14

Vânia Sá sofre "percalço" com o Porsche de 200 mil euros: «Lá se foi...»

Big Brother
13 dez, 12:44