Francisco Monteiro "obrigado" a pagar milhares de euros após ser vítima de burla: «Farto de ser roubado»

Francisco Monteiro perdeu novamente a sua conta principal de Instagram, após esta ter sido alvo de várias denúncias de se tratar de uma conta falsa. Indignado, o vencedor do Big Brother 2023 recorreu às redes sociais para expor a situação.

«Pela milionésima vez resolveram mandar a minha conta principal abaixo. O motivo? Dizem que é fake. Contacto o apoio da Meta e a ajuda que me dão é nula», começou por referir.

Para conseguir recuperar a sua conta das outras vezes, Zaza, como é carinhosamente tratado, contou o que teve de fazer: «Soluções? Mais uma vez ser burlado e pagar 1500 euros a quem me manda a conta abaixo para me reativar a conta. Tem sido isto todos os meses vezes sem conta. Não há soluções e estou farto de ser roubado.»

Desta vez, Francisco Monteiro faz um apelo: «Se alguém me conseguir ajudar, agradeço muito.»

Veja tudo aqui: