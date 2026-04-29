Ausente da televisão, Francisco Monteiro surge irreconhecível e emite comunicado: «Por motivos de força maior»

Francisco Monteiro denuncia tentativa de roubo: «É feio. Se for obsessão por mim...»

Marcia Soares e Francisco Monteiro já não são amigos? O detalhe que não passou despercebido e que está a preocupar os fãs

Francisco Monteiro faz partilha que dá que falar. Há um detalhe na fotografia que não passou despercebido

Francisco Monteiro tem estado afastado do painel de comentadores do Secret Story - Desafio Final e decidiu explicar aos fãs o porquê.

Através de uma partilha feita no seu Instagram, o vencedor do Big Brother 2023 emitiu um comunicado. «Esta semana, por motivos de força maior, não farei nenhum painel. Voltarei na próxima semana como habitualmente», garantiu.

Junto a esse mesmo comunicado, Zaza, como é carinhosamente tratado, publicou ainda uma fotografia sua em que surge completamente irreconhecível. Trata-se de um 'tesourinho' de infância que deixa qualquer um embevecido.

Pode ver tudo aqui: