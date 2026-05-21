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Era um dos maiores aliados de Francisco Monteiro e apaixonou-se dentro da casa. Agora está solteiro, musculado e melhor do que nunca - TVI

Era um dos maiores aliados de Francisco Monteiro e apaixonou-se dentro da casa. Agora está solteiro, musculado e melhor do que nunca

  • Big Brother
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Com um físico visivelmente mais musculado e uma transformação que não passou despercebida, Francisco Vale, ex-concorrente do Big Brother 2023, está a surpreender tudo e todos com a sua nova imagem.

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O ex-concorrente do Big Brother 2023, Francisco Vale, está a dar que falar pela sua mais recente transformação física e visual. Depois de ter marcado presença no reality show da TVI, o jovem surge agora, 3 anos depois, com uma imagem completamente diferente, mais cuidada e visivelmente trabalhada.

Durante o programa, Francisco Vale viveu também uma história de amor com Jéssica Galhofas, relação que começou dentro da casa e que se prolongou durante cerca de dois anos fora do formato. Paralelamente, destacou-se ainda pela forte ligação ao jogo e pela proximidade com Francisco Monteiro, sendo considerado um dos seus maiores aliados na estratégia e dinâmica do jogo.

Agora, numa nova fase da sua vida pessoal, Francisco Vale apresenta-se solteiro e completamente irreconhecível. O ex-concorrente mostra um visual mais cuidado, com o cabelo diferente e um físico mais musculado, resultado de uma mudança de estilo de vida que não passou despercebida aos seguidores.

A transformação tem gerado várias reações nas redes sociais, com muitos a destacarem o “novo Francisco” e a evolução desde os tempos de reality show. Entre o fim da relação, a distância do jogo e a aposta numa nova imagem, Francisco Vale parece estar a viver uma fase de renovação e autoconfiança.

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