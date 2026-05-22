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Criou a empresa há pouco tempo e já conseguiu um feito inédito. Este ex-concorrente já limpou o iate de Cristiano Ronaldo - TVI

Criou a empresa há pouco tempo e já conseguiu um feito inédito. Este ex-concorrente já limpou o iate de Cristiano Ronaldo

  • Big Brother
  • Há 1h e 12min
Gabriel Sousa e Cristiano Ronaldo

Longe dos reality shows, Gabriel Sousa abraçou uma nova profissão e revelou em direto um cliente muito especial: Cristiano Ronaldo.

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Depois das passagens por alguns reality shows da TVI, Gabriel Sousa decidiu dar uma volta à sua vida profissional e criou a empresa de limpezas GabClean. Esta sexta-feira, o ex-concorrente marcou presença no programa Dois às 10, onde falou sobre esta nova fase e garantiu que já consegue viver exclusivamente deste projeto.

Durante a conversa, Gabriel explicou que o negócio tem corrido bem e acabou por surpreender ao confirmar que já trabalhou para Cristiano Ronaldo. A revelação surgiu depois de Cláudio Ramos lhe perguntar: «Tu limpaste o iate do Ronaldo?». Sem hesitar, respondeu: «Sim», acrescentando logo depois: «Mas ele não me fez publicidade». Questionado se o craque pagou pelo serviço, esclareceu: «Claro». O ex-concorrente contou ainda como tudo aconteceu: «Uma menina que eu conheci há uns tempos, quando trabalhava num restaurante, fiquei com amizade dela e mandou-me mensagem, viu que eu tinha a empresa, ela faz gestão de eventos, e ela disse: “Preciso que me venhas limpar um iate, vou-te mandar as fotos, dá-me o orçamento”. Eu dei o orçamento, fechei, fui limpar até durante a noite e ela depois, quando eu lá cheguei, é que me disse: “Olha, isto é o iate do Ronaldo”. Explicou-me tudo como é que era, como é que tinha que ser tratado».

Perante a história, Cláudio Ramos quis saber se o momento o deixou nervoso: «Estavas nervoso?». Gabriel foi direto: «Não. Hoje em dia já não fico nervoso». O apresentador aproveitou ainda para brincar e perguntou se a embarcação «estava muito sujo», ao que o empresário respondeu: «Não, por acaso. E agora devo voltar a limpar em breve. Não sei se é o mesmo ou se será outro». Tudo indica que esta nova aposta profissional está a correr de vento em popa.

Veja o vídeo.

 

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