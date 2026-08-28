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Grande amigo de Sónia Jesus partilha vídeo ao lado de Vitó mas passa despercebido. Nós mostramos o momento que poucos viram - TVI

Grande amigo de Sónia Jesus partilha vídeo ao lado de Vitó mas passa despercebido. Nós mostramos o momento que poucos viram

  • Big Brother
  • Hoje às 15:24

Gabriel, amigo próximo de Sónia Jesus, partilhou um vídeo nas redes sociais durante um jogo no Estádio do Dragão, mas houve um detalhe que passou praticamente despercebido: Vitó surge discretamente ao fundo das imagens.

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A separação de Sónia Jesus e Vitó continua a despertar a curiosidade aos seguidores, sobretudo quando surgem novas imagens que mostram o ex-casal ou pessoas do seu círculo próximo.

Desta vez, foi Gabriel, um dos melhores amigos da ex-concorrente, quem acabou por protagonizar um momento que está a chamar a atenção dos mais atentos. O jovem partilhou um vídeo enquanto assistia a um jogo no Estádio do Dragão, mostrando o ambiente vivido nas bancadas.

À primeira vista, a publicação parece ser apenas mais um registo de uma ida ao estádio. No entanto, há um pormenor que facilmente passa despercebido: Vitó surge ao fundo do vídeo, de forma bastante discreta. O que leva todos a pensar: Será que está a haver uma possível reconciliação do ex-casal?

Recorde-se que Sónia Jesus e Vitó colocaram um ponto final numa relação de vários anos, depois de terem chegado a preparar o casamento. A separação foi particularmente marcante para a empresária, que entretanto iniciou uma nova fase da sua vida.

Percorra também esta galeria.

Desde então, os dois têm mantido uma relação de proximidade, também por terem três filhos em comum. Sónia tem, aliás, continuado a falar de Vitó com carinho em entrevistas, apesar de já não formarem um casal.

É neste contexto que a presença de Vitó no vídeo de Gabriel ganha especial atenção. Sem qualquer anúncio ou destaque, o ex-companheiro de Sónia Jesus acabou por surgir no cenário, junto de Gabriel Sousa, num momento que muitos seguidores terão visto sem reparar no detalhe.

E nós mostramos-lhe precisamente esse momento que passou despercebido.

Gabriel Sousa

Veja também o vídeo completo.

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