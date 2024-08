Amizades tremidas e surpresa nas nomeações! Saiba o que esperar da gala do Dilema

Hoje, dia 18 de agosto, Manuel Luís Goucha apresenta mais gala do Dilema. Hoje vamos conhecer o próximo concorrente expulso da casa do Dilema. Os nomeados desta semana e, como tal, estão em risco de abandonar a casa do Dilema, são:

Xana Carvalho - 761 200 216

Mafalda Diamond - 761 200 211

Igor Marchesi - 761 200 210

Tudo em pratos limpos

As amizades vão ser um dos temas de conversa na gala. «À medida que o jogo avança, algumas amizades tremem. Esta noite, vamos pôr tudo em pratos limpos», pode ler-se nas redes sociais do programa.

Surpresa nas nomeações

«No ‘Dilema’ não há espaço para espectadores. Esta noite as nomeações vão apanhar todos de surpresa!», adianta a página de Instagram do Dilema.

Quem terá coragem de sacrificar o grupo?

«Quem terá coragem de sacrificar o grupo para seu próprio benefício? Descubra, esta noite, no Dilema», lê-se ainda.