Gala do Dilema repleta de surpresas: Os melhores jogadores de cada equipa vão tomar decisões e surpreender tudo e todos

Depois de uma semana de fortes emoções, é dia de mais uma gala do Dilema. E muita coisa vai acontecer. No Instagram oficial do Dilema já foram deixadas várias pistas sobre o que se vai passar na gala desta noite, apresentada por Manuel Luís Goucha.

Renato Duarte, o infiltrado, vai fazer uma visita e promete não deixar nenhum jogador indiferente.

Esta noite, no Dilema, os melhores jogadores de cada equipa vão tomar decisões e surpreender tudo e todos. Também os porta-vozes de cada equipa enfrentam dilemas que podem colocar outros jogadores mais perto da expulsão.

Na gala desta noite vamos descobrir ainda quem é o segundo concorrente expulso! Fique desse lado e não perca uma gala cheia de surpresas.