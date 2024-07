É oficial: Conheça o grande vencedor do ‘Big Brother 2024’, que leva para casa 100 mil euros!

Que amor! Mafalda Castro partilha momento ternurento do filho: «Mini sorrisinho». Veja aqui!

A grande edição do Big Brother 2024 começou no dia 24 de março de 2024, passados 3 meses chegou a grande Final! Inês Morais é a grande vencedora do Big Brother 2024.

Esta noite, Cláudio Ramos apresenta a grande final desta edição do Big Brother 2024! André Silva, Fábio Caçador, Daniela Ventura e Inês Morais são os Finalistas! Um deles vai levar os 100 mil euros para casa e ser o grande vencedor desta edição do Big Brother.

Na primeira parte do programa descobrimos o concorrente que ficou em 4º lugar! André Silva foi o quarto classificado. Na luta para ocupar o primeiro lugar estão Fábio Caçador, Daniela Ventura e Inês Morais.

Na segunda parte do programa, Cláudio Ramos anunciou o 3º classificado. Fábio Caçador ficou em terceiro lugar nesta competição!