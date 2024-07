Está fechado o primeiro leque de nomeados do Dilema! Saiba quem está em risco de ser expulso

Hoje, durante o primeiro Especial com Manuel Luís Goucha, ficámos a conhecer o primeiro leque de nomeados do Dilema! Relembre-se de que as votações são para expulsar.

Diogo Marcelino já tinha obtido uma nomeação direta durante a gala de estreia. Ao concorrente, em risco está também: Élvio Santiago, Catarina Miranda, Xana Carvalho e David Diamond.

Vote para expulsar!

CATARINA MIRANDA – 761 200 203

DAVID DIAMOND – 761 200 205

DIOGO MARCELINO – 761 200 208

ÉLVIO SANTIAGO – 761 200 209

XANA CARVALHO – 761 200 216