Goucha confronta Rafael Bailão: «A tua relação com a tua avó é assim porque precisas dela para o teu TikTok?»

Rafael Bailão, concorrente do Dilema, tem mais de meio milhão de seguidores nas redes sociais! Veja os vídeos virais do influenciador

Rafael Bailão partilhou no TikTok um excerto da conversa que teve com Manuel Luis Goucha, no programa «Goucha». No vídeo, Goucha pergunta: «A tua relação com a avó foi sempre aquilo que nós vemos ou é uma relação assim porque precisas da tua avó para o teu TikTok?», à qual Rafael Bailão responde:

«Não, a partir do momento em que eu vejo que a minha avó ficava feliz por se introduzir num vídeo eu achei que fazia todo o sentido ela juntar-se a mim. Era ela que tinha iniciativa de participar. E depois eu comecei a perceber que aquilo lhe dava vida. Houve uma altura em que eu parei de fazer os vídeos porque ela tinha sido assaltada exatamente por causa disso e eu como na altura estava na faculdade eu não a conseguia proteger . Eu agora tenho o domínio de tudo. Eu consigo passar tempo com a minha avó e ela agora se quiser pode aparecer nos vídeos. Eu tenho o meu trabalho, mas eu posso incluir a minha família nisto».

Na descrição do vídeo, pode-se ler:

«Esta é a última vez que me pronuncio sobre este assunto. Quem me viu crescer sabe o quanto sou ligado à minha avó, o quando ela cuidou de mim e o quanto eu tenho cuidado dela antes de qualquer vídeo para as redes sociais. Todo o meu percurso na internet começou em 2020. Quem está aqui desde essa altura sabe como foi todo o processo de a trazer para as redes sociais. Quer queiram quer não, eu e a minha família vamos continuar a entreter tudo e todos até ao fim 🤍 Menos ódio e mais amor».