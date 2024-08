Diogo Marcelino desiste do Dilema pela segunda vez, mas agora não volta atrás. Saiba o motivo

No especial desta segunda-feira, dia 12 de agosto, conhecemos o leque de nomeados desta semana e também houve uma desistência.

Em risco de sair da casa estão: David Diamond, Igor Marchesi, Mafalda Diamond ou Xana Carvalho.

Relembre-se de que as votações são para salvar e vote no seu preferido para o manter na casa do Dilema.

Vote na app ou ligue:

DAVID DIAMOND: 761 200 205

IGOR MARCHESI: 761 200 210

MAFALDA DIAMOND: 761 200 211

XANA CARAVALHO: 761 200 216