Mafalda Diamond pede silêncio no meio de troca de picardias na casa e Igor Marchesi reage: «Se na sua casa mandam calar, continue lá, aqui não»

Inês Morais, vencedora do Big Brother, mostra-se implacável com Marie: «Fada das trevas»

Na Emissão Especial do Dilema desta segunda-feira, 12 de agosto, ficámos a conhecer o leque de nomeados desta semana.

Hoje, dia 14 de agosto, conhecemos o primeiro concorrente salvo da semana:

David Diamond

Em risco de sair da casa estão: Igor Marchesi, Mafalda Diamond ou Xana Carvalho.

Relembre-se de que as votações são para salvar e vote no seu preferido para o manter na casa do Dilema.

Vote na app ou ligue:

IGOR MARCHESI: 761 200 210

MAFALDA DIAMOND: 761 200 211

XANA CARAVALHO: 761 200 216