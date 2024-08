Inesperado! Beatriz Prates abandona o Dilema. Saiba o motivo

Mafalda Diamond pede silêncio no meio de troca de picardias na casa e Igor Marchesi reage: «Se na sua casa mandam calar, continue lá, aqui não»

Hoje, durante o Especial com Manuel Luís Goucha, houve nova desistência e dissemos adeus a mais um concorrente. Beatriz Prates surpreendeu todos ao revelar que iria desistir do programa. E assim o fez...

Durante o programa, Goucha anunciou ao início que a desistência seria 'por motivos familiares'.

No momento da verdade, Beatriz Prates revelou o tudo por trás da desistência: «Eu tenho dito ao longo do programa que não há nada mais importante na minha vida do que a minha família (...) A minha família está em primeiro e eles precisam de mim».

«Vou leve e de consciência tranquila. Não me arrependo de nada».

