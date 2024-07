Hoje, durante o Especial com Manuel Luís Goucha, ficámos a conhecer o leque de nomeados desta semana do Dilema! Relembre-se de que as votações são para expulsar.

Quem está em risco de ser expulso: Xana Carvalho, Élvio Santiago, Beatriz Prates, Nélson Lisboa e Igor Marchesi.

Vote para expulsar!

BEATRIZ PRATES – 761 200 201

ÉLVIO SANTIAGO – 761 200 209

IGOR MARCHESI – 761 200 210

NELSON LISBOA – 761 200 213

XANA CARVALHO – 761 200 216