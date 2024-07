Rivalidade feminina? Beatriz Prates sente-se atacada por Mafalda Diamond: «Por mais que me custe se tiver de me afastar do Diogo eu afasto»

Hoje é dia de Especial.... Manuel Luís Goucha vai voltar a fazer uma ligação à casa e desta vez com más notícias: É noite de sanção para as equipas!

Foi através do instagram oficial do Dilema que foi feito o anúncio: «Noite de emoções fortes! As equipas do Dilema vão ser sancionadas. Não perca o Especial de hoje à noite, após o Jornal Nacional».

Resta saber o que vai acontecer e qual o motivo que levou a uma sanção...