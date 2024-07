Triângulo amoroso na casa do Dilema? Diogo Marcelino, Beatriz Prates e Mafalda Diamond esclarecem tudo

David Diamond irritado com Marie, durante uma discussão com Rosa Bela: «A sério estou a falar com ela!»

Rivalidade feminina? Beatriz Prates sente-se atacada por Mafalda Diamond: «Por mais que me custe se tiver de me afastar do Diogo eu afasto»

Na casa do Dilema, vivem-se momentos tensos. Beatriz Prates e Marie conversaram sobre a postura de Mafalda Diamond perante a relação entre Beatriz e Diogo Marcelino, tecendo comentários acerca da jovem, que acreditam ter ciúmes.

Depois da conversa a sós entre Beatriz Prates e Marie, Mafalda Diamond confronta Marie: «Eu nunca falei de ti e não tenho nada para resolver com ninguém. Não estou chateada contigo nem com a Bea. A Bea percebeu as coisas mal…»

«Eu sou amiga do Diogo e eu já estive numa edição em que estive no meio de dois homens numa coisa que se chamava novela mexicana, que era um pseudo triângulo amoroso (…) Não me quero meter nisso. Quero-me proteger e não quero estar no meio dessa situação», explicou Mafalda. «Mas aqui não há nada disso», acrescentou Diogo Marcelino.

Durante o esclarecimento, Beatriz Prates atira: «Não queria que fosse tema» e Mafalda responde: «Também é sensível para mim que já tive isto noutro programa».

Mafalda Diamond justifica que se quis afastar de Diogo Marcelino após assistir à aproximação do amigos a Beatriz Prates, não por ciúmes, mas para não se envolver num novo triângulo.