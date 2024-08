Ana Isabel Arroja fala sobre trabalhar com a voz do Big Brother: «As pessoas não têm noção...»

Ana Isabel Arroja, também conhecida como «Arrojinha», marcou presença no programa «Para Si», apresentado por Ana Rita Clara, no novo canal: o Vmais. A convidada conversou com a apresentadora sobre ter feito a voz do «Big Brother» 2022...

Sobre ter trabalhado com a icónica voz dos realitys: «Foi muito desafiante e muito giro. Gosto muito de trabalhar com a voz (...) Foi muito simpático e muito querido. Foi um prazer enorme trabalhar com ele e é um trabalho de paixão. As pessoas não têm noção...».

«É uma entrega constante. Envolvemos-nos mesmo com aquelas pessoas e com aquele dia a dia».

«Prefiro trabalhar com a voz do que com a imagem», rematou a radialista da rádio comercial.

