Igor Marchesi é confrontado por Goucha sobre comentário polémico a David Diamond: «É a última imagem que fica de si...»

Igor Marchesi foi o concorrente expulso do Dilema no passado domingo, 25 de agosto. Na tarde desta quinta-feira, o ex-concorrente esteve à conversa com Manuel Luís Goucha onde fez um balanço do seu percurso na casa, falando ainda de alguns comentários polémicos direcionados a David Diamond.

Um comentário de Igor Marchesi a David Diamond após a saída da casa ficou polémico. O ex-concorrente foi confrontado por Manuel Luís Goucha acerca dessa provocação: «Para que é que você ao sair diz ‘bebe água, porque o seu xixi fede muito’, para quê aquela frase? Foi desnecessária, é a última imagem que fica de si».

«Foi só uma brincadeira, que todas as pessoas bebam muita água que faz bem. Eu não sou perfeito, eu também erro, mas o meu humor é ácido, a minha maneira de brincar com os meus amigos, eles entendem», respondeu Igor.

Recorde-se o momento polémico aqui: