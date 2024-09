O momento que derreteu o coração de todos: Gonçalo Quinaz conquista menino com deficiência e 'nasce uma amizade em direto'

Amor com futuro? Renata e Maycon conversam seriamente: «Acho que não estás habituado a este tipo de mulher. Não estás preparado»

Esta quinta-feira, 19 de setembro, no «Dois às 10», Gonçalo Quinaz foi surpreendido por uma criança portadora de uma deficiência rara.

Enquanto a mãe e a irmã, Andreia Silva e Filipa Silva, estavam à conversa com Cristina Ferreira, Tomás, de 12 anos, levantou-se e atravessou o estúdio do programa para se sentar ao lado de Gonçalo Quinaz.

O comentador da TVI ficou rendido ao pequeno Tomás e juntos acabaram por protagonizar um momento ternurento.

«Eu acho que quis o telefone para tirar uma foto contigo. Ele quer registar este amigo novo que ganhou no programa», começou por dizer Cristina Ferreira.

«Adoro… Eu com crianças, prefiro nem me alargar muito...», reagiu Gonçalo Quinaz, visivelmente emocionado.

«O momento que derreteu o coração de todos os portugueses durante o programa de hoje ❤️ Tomás tem 12 anos e é portador de uma síndrome rara. Sem ninguém esperar, viu no Gonçalo Quinaz um amigo», pode ler-se na publicação da TVI.

Conheça a história

Tomás tem 12 anos e sofre de uma deficiência rara. Ainda usa fralda, tem autismo, epilepsia, défice cognitivo e hiperatividade. A mãe não consegue encontrar nenhuma instituição para ajudar o filho e, por isso, quem a ajuda é a irmã, de 15 anos, que tem ficado com ele em casa, é ela que lhe muda a fralda, dá banho, faz as refeições e brinca com ele.