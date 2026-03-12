«Foram dias de pânico»: O relato inédito e assustador de Margarida e Gonçalo após regressarem do Dubai

Ao Minuto

Há 1h e 19min
Segredo de Eva está em risco? «Ele é inteligente e ele sabe que...»
05:09

Há 1h e 33min
Sara ouve conselhos de Diogo sobre a situação com Hugo: «Não lhe fica muito bem dizer que tem uma pessoa lá fora e...»
03:31

Há 1h e 59min
Clima aqueceu? Sara pede jantar privado com Hugo: «Voz, e o meu jantar e do Hugo?»
02:15

Há 2h e 4min
Jantar entre Hugo e Liliana corre pior do que o esperado e o concorrente faz pedido à Voz: «Deixe-me sair!»
01:44

Há 2h e 5min
«Já me disseste amo-te muito...»: Hugo expõe conversa privada com Liliana
01:39

Há 2h e 18min
Casa «acorda» do avesso e Ricardo João não tem dúvidas de quem é o culpado
03:24

Há 2h e 23min
Diogo tenta convencer Ariana a dormir consigo e esta é a reação de Eva
03:10

Há 2h e 28min
Jéssica e Liliana não se entendem e Sara garante: «Estou só à espera da primeira oportunidade»
03:25

Há 2h e 34min
«Tu não percebes nada disto»: Diogo e Eva entram em conflito após revelação do segredo
04:01

Há 2h e 40min
Após alvoroço na Internet, Carolina Pinto faz esclarecimento sobre tratamento que a mãe fez na Turquia

Há 2h e 42min
Concorrentes vencedores recebem pista durante a festa e Liliana atira: «É sobre o apagão...»
03:42

Há 2h e 48min
Liliana fica em lágrimas depois de ser altamente atacada pelos colegas: «Fazes mais falta lá fora»
02:19

Há 3h e 2min
Catarina fica desolada após perceber que está nomeada com os «tubarões»
02:44

Há 3h e 5min
Segredo de Diogo descoberto. Concorrentes em busca da namorada do concorrente
04:26

Há 3h e 10min
João Ricardo lança opinião de peso sobre sentimentos de Eva por João
01:58

Há 3h e 15min
Diogo vai beijar Ariana para despistar o segredo? Estratégia cria dúvidas no casal
03:52

Há 3h e 22min
Mexerico sobre o teor da relação de Eva e João deixa concorrente em lágrimas: «Baixo nível!»
03:43

Há 3h e 26min
Hélder tenta acertar no segredo de Luzia. Será que a teoria estava certa?
02:04

«Foram dias de pânico»: O relato inédito e assustador de Margarida e Gonçalo após regressarem do Dubai - TVI

  • Secret Story
  • Hoje às 15:51

Gonçalo e Margarida, ex-concorrentes do Secret Story 8 estavam no Dubai quando o ataque Iraniano colocou a cidade em risco. O casal viveu momentos tensos e contaram tudo esta manhã, no Dois às Dez.

Em entrevista a Cristina Ferreira e a Cláudio Ramos, Gonçalo e Margarida relataram o drama que viveram no Dubai quando perceberam que a cidade estava em risco, até à tensão que foi regressar a casa. 

O personal trainer começou por referir que estavam a passar quando de repente ouviram um som que parecia ser o de uma bomba e que até brincou com a namorada: «rebentou aqui uma bomba», disse em tom de gozo. O que é certo é que não estava assim tão errado. O casal referiu que o susto foi grande durante essa noite, quando acordaram por volta da 1h da manhã com uma notificação ensurdecedora nos telemóveis: «uma notificação que eu nunca tinha visto isso na minha vida (...) dizia 'possível alerta de misseis e explosões na área' (...) pedia para irmos para um sítio seguro, longe da janela...», referiu aflito. «Esse dia foi o mais alarmante», acrescentou Margarida. Posto isto, Gonçalo acabou por acrescentar que as pessoas em redor estavam seguras e que isso os ajudou muito a saber lidar com a situação. 

Em relação à ajuda da Embaixada, os ex-conorrentes do Secret Story 8 queixaram-se de pouca informação e uma grande falha na comunicação para com os portugueses: «enviamos dezenas de emails, não nos respondiam... chegamos a receber um telefonema a perguntar se estaríamos interessados num voo que ia para Portugal e nós dissemos que sim mas nunca mais nos disseram nada», confessaram.

Veja o vídeo.

Em relação ao regresso, o drama também foi gigante: os voos estavam a ser cancelados: «só tínhamos uma solução: ou a embaixada nos ajudava a sair de lá ou tínhamos que ser nós pelo nosso próprio pé a sair». Margarida acrescentou ainda que: «por mais que nos sentíssemos tranquilos não conseguíamos regressar. (...) aquela impotência de não poder fazer nada...». O casal acrescentou ainda que foi terrível lidar com o facto de verem todos a ir embora, só os portugueses é que estavam a a ficar. 

Veja o vídeo.

Impedidos de regressar a Portugal, Margarida e Gonçalo vivem momentos de angústia e pedem ajuda

Casal sensação Margarida Carvalheiro e Gonçalo Coelho tomam decisão bombástica e seguidores aprovam

