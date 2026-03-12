«Foram dias de pânico»: O relato inédito e assustador de Margarida e Gonçalo após regressarem do Dubai

Em entrevista a Cristina Ferreira e a Cláudio Ramos, Gonçalo e Margarida relataram o drama que viveram no Dubai quando perceberam que a cidade estava em risco, até à tensão que foi regressar a casa.

O personal trainer começou por referir que estavam a passar quando de repente ouviram um som que parecia ser o de uma bomba e que até brincou com a namorada: «rebentou aqui uma bomba», disse em tom de gozo. O que é certo é que não estava assim tão errado. O casal referiu que o susto foi grande durante essa noite, quando acordaram por volta da 1h da manhã com uma notificação ensurdecedora nos telemóveis: «uma notificação que eu nunca tinha visto isso na minha vida (...) dizia 'possível alerta de misseis e explosões na área' (...) pedia para irmos para um sítio seguro, longe da janela...», referiu aflito. «Esse dia foi o mais alarmante», acrescentou Margarida. Posto isto, Gonçalo acabou por acrescentar que as pessoas em redor estavam seguras e que isso os ajudou muito a saber lidar com a situação.

Em relação à ajuda da Embaixada, os ex-conorrentes do Secret Story 8 queixaram-se de pouca informação e uma grande falha na comunicação para com os portugueses: «enviamos dezenas de emails, não nos respondiam... chegamos a receber um telefonema a perguntar se estaríamos interessados num voo que ia para Portugal e nós dissemos que sim mas nunca mais nos disseram nada», confessaram.

Veja o vídeo.

Em relação ao regresso, o drama também foi gigante: os voos estavam a ser cancelados: «só tínhamos uma solução: ou a embaixada nos ajudava a sair de lá ou tínhamos que ser nós pelo nosso próprio pé a sair». Margarida acrescentou ainda que: «por mais que nos sentíssemos tranquilos não conseguíamos regressar. (...) aquela impotência de não poder fazer nada...». O casal acrescentou ainda que foi terrível lidar com o facto de verem todos a ir embora, só os portugueses é que estavam a a ficar.