Esta noite, os finalistas do Dilema vão ser surpreendidos por Manuel Luís Goucha: «Vou à casa»

No programa Especial do Dilema desta quarta-feira, 4 de setembro, Manuel Luís Goucha revelou que esta noite vai surpreender os concorrentes ao entrar na casa.

O apresentador comunicou: «Amanhã eu vou à casa. Amanhã vou entrar naquela casa (…). Vou levar a cada um deles surpresas e mimos, e tenho quase a certeza que realmente vão ficar de coração cheio. Eu espero levar um pouco de paz a esta casa, agora com quatro finalistas».

«Eu nunca vi uma semana final, já ontem lhe o disse, e repito, com tanta confusão, com tanto conflito, porque habitualmente as semanas finais são para todos estarem em paz (…)», concluiu.

Recorde-se que a final do Dilema é já no próximo domingo, 8 de setembro.