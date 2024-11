Hugo Andrade partilha desabafo e mostra forma física invejável: «Foi muito difícil chegar aqui»

Hugo Andrade, ex-concorrente do «Big Brother 2023», partilhou um longo desabafo nas redes sociais, mais concretamente no Instagram, onde mostrou uma fotografia do seu físico atual, a que conseguiu voltar quase após sair da casa mais vigiada do País.

«Meus queridos, quero que saibam que, apesar de não estar tão presente aqui nas redes sociais , nunca, em momento algum, me esqueci de vocês. Vocês são parte essencial dessa jornada incrível que vivi, e o vosso apoio no Big Brother e o carinho que recebi ao sair estará sempre tatuado no meu coração», começou por referir.

O ex-concorrente continuou: «Sou imensamente grato por cada mensagem, gesto e palavra de incentivo. Vocês são a minha força e inspiração. Obrigado MESMO !! (por estarem comigo)».

Depois, Hugo explicou a fotografia: «Esta foto representa uma viragem e a luta que foi voltar a minha forma física no qual me sinto confortável quase um ano depois. Foi muito difícil chegar aqui mas como sempre digo, o melhor está para vir», rematou.