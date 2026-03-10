Após beijar Sara, Hugo assume que tem alguém cá fora e ela já reagiu: Isto é tudo o que precisa de saber

Ao Minuto

Há 2h e 27min
Em lágrimas e completamente desprevenidos: estas são as reações à expulsão de Diana Dora
07:32

Em lágrimas e completamente desprevenidos: estas são as reações à expulsão de Diana Dora

Há 2h e 31min
Em lágrimas. Diana Dora revela o segredo e faz partilha emotiva
02:39

Em lágrimas. Diana Dora revela o segredo e faz partilha emotiva

Há 2h e 32min
Este é o segredo de Diana Dora. E é dos mais chocantes

Este é o segredo de Diana Dora. E é dos mais chocantes

Há 2h e 33min
A correr para os braços de Cristina Ferreira: Esta foi a saída de Diana Dora do Secret Story 10
05:34

A correr para os braços de Cristina Ferreira: Esta foi a saída de Diana Dora do Secret Story 10

Há 2h e 40min
Última hora: Esta concorrente foi expulsa do Secret Story. As reações foram de choque

Última hora: Esta concorrente foi expulsa do Secret Story. As reações foram de choque

Há 2h e 40min
Com 19% dos votos, esta é a concorrente expulsa do Secret Story 10
01:38

Com 19% dos votos, esta é a concorrente expulsa do Secret Story 10

Há 2h e 41min
Ricardo João e Eva frente a frente: «Não vieste para o hotel»
02:43

Ricardo João e Eva frente a frente: «Não vieste para o hotel»

Há 2h e 45min
A ferver. Eva fica fora de si durante discussão com Ricardo João
02:30

A ferver. Eva fica fora de si durante discussão com Ricardo João

Há 2h e 46min
Frente a frente aceso. Luzia dispara contra Hugo e reprova as atitudes do colega
07:26

Frente a frente aceso. Luzia dispara contra Hugo e reprova as atitudes do colega

Há 2h e 53min
«Vocês não têm nada que falar do que eu faço...»: Hugo arrasa Ana e Luzia e deixa um alerta às colegas
04:09

«Vocês não têm nada que falar do que eu faço...»: Hugo arrasa Ana e Luzia e deixa um alerta às colegas

Há 2h e 59min
Cristina Ferreira confronta Sara com imagens da discussão com Hugo: «Sente-se palhaça?»
04:17

Cristina Ferreira confronta Sara com imagens da discussão com Hugo: «Sente-se palhaça?»

Há 3h e 3min
Sara perde a cabeça com Hugo: «Foste a única pessoa que me conseguiu destabilizar aqui dentro»
04:41

Sara perde a cabeça com Hugo: «Foste a única pessoa que me conseguiu destabilizar aqui dentro»

Há 3h e 6min
Esta é a regra secreta de Maria Botelho Moniz enquanto apresentadora: «Isso morre comigo»

Esta é a regra secreta de Maria Botelho Moniz enquanto apresentadora: «Isso morre comigo»

Ontem às 20:53
O amor está no ar. Eva e Diogo trocam beijos e elogios às escondidas dos colegas
01:11

O amor está no ar. Eva e Diogo trocam beijos e elogios às escondidas dos colegas

Ontem às 20:16
Eva e Diogo discutem e o motivo está relacionado com a postura da concorrente no jogo
07:04

Eva e Diogo discutem e o motivo está relacionado com a postura da concorrente no jogo

Ontem às 19:50
Estratégia de Eva pode passar por fingir que se apaixona por Diogo: «Não digo que nunca...»
02:37

Estratégia de Eva pode passar por fingir que se apaixona por Diogo: «Não digo que nunca...»

Ontem às 19:47
Diogo tem «dois amores» e está dividido entre Eva e Ariana? Ciúmes «falam mais alto»
02:09

Diogo tem «dois amores» e está dividido entre Eva e Ariana? Ciúmes «falam mais alto»

Ontem às 19:43
Catarina dispara em todas as direções e o tema é a comida: «A mim não me faz diferença nenhuma...»
03:06

Catarina dispara em todas as direções e o tema é a comida: «A mim não me faz diferença nenhuma...»

Acompanhe ao minuto
Após beijar Sara, Hugo assume que tem alguém cá fora e ela já reagiu: Isto é tudo o que precisa de saber - TVI

Após beijar Sara, Hugo assume que tem alguém cá fora e ela já reagiu: Isto é tudo o que precisa de saber

  • Secret Story
  • Ontem às 11:48

Uma história que está a chocar Portugal e a dar que falar.

Relacionados

O ambiente dentro da casa do Secret Story voltou a aquecer e desta vez o protagonista foi Hugo. O concorrente surpreendeu os telespectadores depois de se envolver com Sara, outra participante do reality show, mas a situação mudou drasticamente após uma revelação feita no confessionário.

Durante vários dias, Hugo e Sara mostraram grande cumplicidade dentro da casa, chegando mesmo a trocar beijos, momentos que não passaram despercebidos ao público. No entanto, tudo mudou quando o concorrente foi chamado ao confessionário para conversar com Cristina Ferreira.

Ao rever imagens suas com Sara, Hugo acabou por admitir algo que ninguém dentro da casa sabia: existe uma pessoa especial à sua espera cá fora. A revelação deixou o concorrente visivelmente arrependido, levando-o a reconhecer que o que aconteceu na casa foi um erro.

No confessionário, Hugo garantiu que pretende resolver a situação quando sair do programa. O concorrente afirmou que a sua intenção é falar com a pessoa que ficou fora da casa e tentar recuperar a relação, na esperança de poderem continuar juntos.

Depois da conversa com Cristina Ferreira, Hugo regressou à casa e decidiu falar com Sara sobre o que tinha acontecido. A colega acabou por partilhar a conversa com os restantes concorrentes e não escondeu a desilusão com a situação.

«É lamentável (…) escusava que Portugal inteiro me visse aos beijos com alguém, podia ter sido sincero», afirmou Sara, visivelmente magoada com a revelação.

Numa outra conversa com Norberto, Hugo reforçou que a situação não se irá repetir e garantiu que não voltará a envolver-se com a colega dentro da casa: «Foi um descuido, estou arrependido», admitiu o concorrente.

A polémica promete continuar a dar que falar entre os fãs do Secret Story, que têm acompanhado de perto cada momento do reality show e as reviravoltas emocionais que acontecem dentro da casa mais vigiada do país.

Continue a ler

Relacionados

Nomeações inesperadas no Secret Story 10: quatro concorrentes em risco de expulsão e há uma novidade

Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Mais Vistos

Ex-noivo Zé recorre a procedimento estético e é comparado ao atual de Liliana: «Quer ser o Fábio»

Ontem às 16:08
1

Há algo que une João, do Secret Story 10, a uma cara da TVI. E ninguém esperava

Ontem às 12:48
2
08:12

A ferver. Sara rasga Hugo: «Se eu soubesse... o nosso beijo nunca teria acontecido»

Secret Story
Ontem às 18:49
3
01:05

Cristina Ferreira revela nome da amiga especial de Hugo: e dá detalhe exclusivo

Secret Story
Ontem às 16:27
4

Entre carinhos e desilusões: os beijos de Hugo e Sara numa noite intensa

Ontem às 13:06
5

Após beijar Sara, Hugo assume que tem alguém cá fora e ela já reagiu: Isto é tudo o que precisa de saber

Ontem às 11:48
6
08:12

A ferver. Sara rasga Hugo: «Se eu soubesse... o nosso beijo nunca teria acontecido»

Secret Story
Ontem às 18:49
7

Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Ontem às 18:13
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Ontem às 18:13

«Os próximos tempos vão ser incríveis»: Cristina Ferreira faz anúncio e deixa fãs em suspense

Ontem às 17:57

Lembra-se de Liliana que deixou o noivo Zé por outro homem? Caso semelhante no novo Secret Story agita o país

Ontem às 17:55

Ex-noivo Zé recorre a procedimento estético e é comparado ao atual de Liliana: «Quer ser o Fábio»

Ontem às 16:08

«Eu tive só vergonha alheia»: Bárbara Parada e Guilherme Baptista comentam atitude de Francisco Monteiro

Ontem às 16:41
02:15

Hélder faz revelação sobre concorrente: «Já tivemos uma cena lá fora»

Secret Story
Ontem às 12:35