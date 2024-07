Sabe quem é este bebé? Atualmente tem 37 anos e pode vê-lo todos os dias na televisão!

Alerta ranking: Descubra qual é a equipa favorita do público

Atualmente tem 37 anos e é concorrente do novo reality show da TVI: O Dilema.

Além de participante do jogo, também é ator... Já sabe quem é?

É Igor Marchesi!

Igor Marchesi nasceu numa vila piscatória no estado de Espírito Santo, no Brasil. Cresceu na natureza, no seio de uma grande família. Começou a fazer teatro na Igreja, mas acabou a formar-se em turismo e a trabalhar como produtor cultural. Foi assim que juntou dinheiro para viajar para São Paulo onde estudou representação.

Estreou-se na Globo, na novela “Fina Estampa”. Há 10 anos mudou-se para Portugal. Desde aí tem participado em séries e novelas, entre elas Ouro Verde, na TVI. Entrou no Dilema para viver uma nova experiência!