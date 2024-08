Existe paixão pela Marie? Igor Marchesi esclarece tudo: «Eu senti uma coisa bonita...». Saiba tudo!

Igor Marchesi foi o concorrente expulso do Dilema no passado domingo, 25 de agosto. Na tarde desta quinta-feira, o ex-concorrente esteve à conversa com Manuel Luís Goucha onde fez um balanço do seu percurso na casa.

O ator criou uma ligação forte com Marie, concorrente do Dilema e o assunto foi comentado no programa. «Eu senti uma coisa bonita. Sou incapaz de usar alguém, principalmente a Marie, uma pessoa de quem eu gosto», começou por garantir Igor.

Igor Marchesi frisou que Marie era das únicas pessoas com quem se sentia ‘mais à vontade’: «Era a única pessoa ali de quem eu me identifico tanto. Com ela eu sentia-me mais próximo de falar qualquer coisa».

Manuel Luís Goucha perguntou ainda: «Quais são as meninas importantes para si?». «A Daniela, ela é forte, é uma grande jogadora. Ela não precisa de enfraquecer ninguém para ser forte», disse.

Em relação a David Diamond, Igor confessou que não gosta do jogo do colega e que toca em pontos ‘sensíveis’ dos colegas: «Ele vai a fundo o dia inteiro, era desde a hora que acordava até ir dormir, isso perturba».

Recorde-se ainda que após a gala onde foi expulso, o ex-concorrente esteve numa entrevista exclusiva para o digital da TVI.

Questionado pela repórter Ana Rita Vassalo : «Acabou hoje o jogo, como te sentes?», Igor Marchesi garantiu: «Sinto-me feliz. Fiz aquilo que o meu coração sentiu. Sinto-me aliviado de estar aqui fora (...) Preferia sair, já não aguentava. A paciência já estava curta, foi a melhor coisa ter saído».

A repórter aproveitou para perguntar: «Quando ela sair, vais tentar alguma coisa?».

«A gente já se conhecia. Não acho que vai acontecer nada mas o carinho e a admiração que tenho por ela, vai ser para sempre», esclareceu Igor.