Igor Marchesi abandona a casa do Dilema... sem se despedir dos colegas da equipa adversária! Veja tudo aqui

Márcia Soares reage a surpresa do ‘Big’: «O homem que me ensinou a ser ainda mais mulher»

Igor Marchesi foi o concorrente expulso do Dilema na gala deste domingo, 25 de agosto. No momento em que soube que estava expulso, Igor reagiu: «Aleluia!»

Na hora de abandonar a casa mais vigiada do país, o agora ex-concorrente despediu-se apenas dos elementos da sua equipa. Veja o momento:

No pós-gala, Nélson Lisboa conversou com Diana Lucas e Mafalda Diamond e confessou-se desiludido com a atitude do colega.

«Fiquei um bocado triste do Igor não se ter despedido… Eu nunca lhe fiz mal», confesou Nélson.

«Não se despediu de nenhum de nós», revelou Diana Lucas.

«Eu fui levá-lo à porta, como uma pessoa educada que sou», acrescentou Mafalda.

«Eu acho que ele estava confiante de que ia ficar, estava aluado», reagiu Bernardina Brito.