Estratégia? Igor Marchesi esclarece relação com Marie, após expulsão do Dilema!

Igor Marchesi foi expulso do “Dilema” na gala deste domingo, dia 26 de agosto. Já em estúdio, o agora ex-concorrente, partilhou as primeiras impressões com Manuel Luís Goucha, que questiona, «Mas não valeu a experiência?»

«Valeu muito, eu estou muito feliz. Aprendi muita coisa e não me arrependo de nada», respondeu Igor.

O apresentador do “Dilema” dá destaque ao que Igor proferiu, ao longo do programa, «foram coisas agressivas, violentas».

«Eu sou muito reativo, coração na boca», defende-se Igor.

Os comentadores em estúdio também tiveram oportunidade de analisar a prestação do concorrente: «Eu passei uma camada de nervos por tua causa», começou por dizer Susana Dias Ramos que tinha uma primeira impressão do concorrente, como alguém mais “leve”.

«Tu foste tocando em tudo, que eu achei desnecessário… Tu só me deste fúria», explicou Susana.

Goucha aproveitou o momento, para questionar Igor sobre a veracidade da sua relação com Marie. O ator indicou que havia a possibilidade de se desenvolver uma paixão: «Eu não tinha estratégia».

«Não foi jogada. Eu já conhecia a Marie e comecei a ver uma possibilidade de me envolver mesmo com ela», garantiu o ator.

«Se tivesse acontecido, teria acontecido uma paixão, porque a Marie, obviamente, tem um bilião de coisas boas. A Marie é uma mulher interessantíssima e engraçada. Acho que, quem me faz rir, tem tudo de mim. Não foi mesmo estratégico, porque jamais brincaria com as pessoas», adiantou Igor.

Após ser questionado sobre David, Igor afirma: «acho que ele é chato e óbvio».

Ricardo Martins Pereira destaca que acha que o ex-concorrente é bom homem, mas mau jogador. À semelhança de Susana, Ricardo é da opinião que se devem defender as causas, mas de uma outra forma. «Praticamente ninguém concorda que o David seja homofóbico, seja racista, seja xenófobo, seja machista, que trate mal as mulheres», afirmou o comentador.