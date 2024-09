Catarina Miranda reage pela primeira vez ao fim do 'Somos Portugal': «O que é que me reserva o futuro?»

Inês Morais foi a grande vencedora do Big Brother 2024.

A ex-concorrente do reality recorreu à rede social 'X' para fazer uma partilha com os seguidores. A jovem relembrou a vitória do programa e afirmou como se sente sempre que revive o momento na memória: «Eu fico tão mal disposta da barriga quando vejo o vídeo do momento em que ganhei o Big Brother, parece que consigo sentir de novo tudo o que estava a sentir naquele palco. Às vezes até deito uma lágrima aiiii».

