Inês Morais comenta jogo de David Diamond e deixa elogio: «É fácil destacar-se»

Esta segunda-feira, 26 de agosto, Inês Morais, vencedora do Big Brother 2024, esteve presente no programa Última Hora e Diário do Dilema onde comentou todas as imagens polémicas desta semana.

Numas imagens que passaram, onde David Diamond surge a reclamar com os colegas por andarem a conversar aos sussurros, Inês Morais não deixou de elogiar o jogo do concorrente: «O que ele diz que faz, eu, por exemplo, achava que fazia. Muitas pessoas achavam que faziam. Ele não veio revolucionar nada. Tem de ter calma. Ele é bom sim, é fácil destacar-se», começou por frisar.

«É fácil o público gostar dele, porque ele sofre muitas injustiças e é fácil simpatizarmos com ele», acrescentou.