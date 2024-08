Inês Morais reage a 'alegada' traição de David Maurício a Daniela Ventura: «Só queria que a Niella acordasse para a vida...»

Lembra-se de Tamara Rocha? Ex-concorrente d'O Triângulo mostra-se apaixonada: «Ao teu lado, os dias são melhores»

Limites ultrapassados? Brincadeira de David Diamond leva Daniela Santos ao limite: «Foi a primeira vez que me queixei...»

Inês Morais, vencedora do Big Brother 2024, recorreu às redes sociais esta quarta-feira, 28 de agosto, para comentar o ‘namoro’ de Daniela Ventura e David Maurício.

Daniela Ventura ficou em lágrimas na Emissão Especial desta terça-feira, 27 de agosto, após uma atitude de Marie e de Daniela Santos que levou a que Daniela Ventura revelasse uma traição de David Maurício quando saíram do Big Brother.

Manuel Luís Goucha comentou que Niella afirmou que não tinha tempo para ter ciúmes por estar ocupada na cozinha e sugeriu: «Ocupe-se e deixe-se de ciumite aguda!»

A capitã não acha piada e reage: «Esqueci-me de rir…»

O apresentador passou a palavra a Maurício que revelou que tem trabalhado bastante na cozinha, dando a entender que tem feito mais do que Daniela.

«Obrigado por me tentares queimar mais uma vez», reagiu Niella.

Manuel Luís Goucha brinca: «Já pode ter lugar no talho do pai da Marie»

Maurício entra na brincadeira do apresentador e revela que já se está a dar bem com a concorrente. Quem não acha piada à provocação é Daniela Ventura… a concorrente mostra-se desagradada e reage: «Quando se casar com ela…»

O ambiente ficou tenso entre Daniela Ventura e David Maurício.

Após a Emissão Especial, Niella desabou em lágrimas e desabafou na sala com Diana e Mafalda.

«Eu não queria vir para aqui com ele, não queria. Porque nós estávamos muito frágeis lá fora. Aqui não dá para resolver porque ele não quer falar. Cada vez que eu falo ele diz que não quer…», confessou Daniela.

«Como é que tu consegues trair alguém e ter a lata de vir para um programa de televisão fingir que és a melhor pessoa do mundo? Fazeres a tua namorada mais uma vez passar-se por maluca psicopata, tu não entendes… é uma raiva!», revelou a concorrente.

Inês Morais reagiu no X, antigo Twitter: «Relação péssima, só queria que a Niella acordasse para a vida e aprendesse a gostar verdadeiramente dela própria».