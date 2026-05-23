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«Apaixonada e com ciúmes»? Inês Morais quebra silêncio sobre a sua vida amorosa. E faz revelação surpreendente - TVI

«Apaixonada e com ciúmes»? Inês Morais quebra silêncio sobre a sua vida amorosa. E faz revelação surpreendente

  • Secret Story
  • Hoje às 13:20

Muito se tem falado sobre a vida amorosa de Inês Morais desde que esta se separou. Agora, a vencedora do Big Brother 2024 decidiu esclarecer tudo.

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Inês Morais é amiga próxima de João Ricardo, mas há quem acredite que o sentimento é maior do que aparenta. A confissão foi feita pela vencedora do Big Brother 2024, durante o Extra do Secret Story - Desafio Final desta sexta-feira, 23 de maio.

A ex-concorrente integrou o painel de comentadores do formato da TVI e, enquanto comentavam a proximidade entre João Ricardo e Sara, Inês confidenciou que foi recentemente abordada por uma tia, que acredita que esta está apaixonada pelo amigo.

«Tu queres acreditar que a minha tia ontem encontrou-me, ou antes de ontem encontrou-me, e disse-me assim: ‘Inês, eu estive a ver o Diário. Tu gostas do João Ricardo? Estás apaixonada pelo João Ricardo? E estás com ciúmes do João Ricardo e da Sara? Diz-me a minha tia Carla. Já me viste isto?», contou, entre risos, Inês Morais. 

«Mas eu sou da opinião da tia Carla. Partilho da opinião da tia Carla», provocou Gonçalo Quinaz.

«Gosto muito do meu amigo»: Inês Morais esclarece sentimentos por João Ricardo

Inês Morais aproveitou, de imediato, para esclarecer que não existe qualquer interesse amoroso por João Ricardo e comentou ainda o jogo que este tem feito dentro da casa mais vigiada do País. 

«Não, a tia Carla está errada. Gosto muito do meu amigo, sim. E disto não gosto, não é o meu tipo de jogo favorito, ele sabe perfeitamente. No entanto, acho engraçado, porque eu ouço sempre muita gente a dizer: ‘A Sara está incomodadíssima, ela nem o pode ver à frente’, e a Sara acha uma certa piada. Aliás, a Sara aproveita muito isto para o jogo dela. No entanto, ela aproveita mesmo só para o jogo dela», afiançou.

«O João Ricardo, emocionado como de costume, nós aqui já conhecemos a peça, eu acho que ele está mais envolvido do que era suposto. Até porque o facto da Sara estar sempre ali a dar para trás, aquilo dá-lhe ainda mais vontade de a conhecer», findou.

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