Inês Morais implacável após expulsão de Catarina Miranda: «Fanáticos, doentios e ex-concorrentes…»

Catarina Miranda critica os colegas do Dilema: «Está tudo a passar férias nas Berlengas»

A gala do Dilema deste domingo, 14 de julho, ficou marcada pela primeira expulsão do programa.

Catarina Miranda foi a concorrente com mais votos e, por isso, foi expulsa do programa. Esta decisão deixou todos em choque!

Veja as reações à expulsão de Catarina Miranda:

Ao chegar a estúdio, Catarina Miranda não conteve a emoção e desabou em lágrimas.

«Sinto-me mal porque eu dou tudo pelos programas em que eu estou…», começou por revelar.

«Certamente, pessoas que me fizeram mal no passado estão vangloriadas… Para mim é-me indiferente», acrescentou.

Susana Dias Ramos reagiu à expulsão: «Na edição anterior, eu fui profundamente tua fã porque é preciso ter os ovários no sítio para assumir todas as coisas que tu assumiste com todos os riscos».

«Tu não perdeste nada hoje. Quem perdeu foi a tua equipa contra a equipa de um concorrente que nem sequer está na casa. Parabéns pelo teu jogo!», disse a comentadora.

Durante a manhã desta segunda-feira, 15 de julho, Inês Morais reagiu à expulsão de Catarina Miranda do Dilema.

«Bom dia, fanáticos doentios e ex-concorrentes de reality shows que querem fazer deste tipo de programas o seu único traço de personalidade, como estão?», começou por escrever no ‘X’ (antigo Twitter).

«Tiveram uma santa noite? Como se vão ocupar agora? Será que é desta que vão arranjar uma vida própria?», acrescentou a vencedora da última edição do Big Brother.

«Um beijinho, Deus abençoe», rematou.