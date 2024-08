Inês Morais defende Daniela Ventura e ‘ataca’ David Maurício: «É mais perigoso…»

Surpresa! Joana Sobral, ex-concorrente do Big Brother, anuncia novidade: «Conto convosco para esta bomba»

Daniela Ventura e David Maurício entraram na casa do Dilema como capitães das duas equipas. Desde então, a relação entre os dois tem sido muito questionado dentro e fora do programa. Os ciumes e as discussões são tema de várias conversas entre os concorrentes.

Inês Morais, vencedora do Big Brother 2024, toma o partido de Daniela e acusa David de «morder pela calada».

«Eu acho que está na altura de perceberem que é muito mais perigoso quem morde pela calada do que aqueles que dizem tudo da boca para fora», escreveu.

«Sempre disse na casa, é muito mais fácil apontar o dedo à Niella, mesmo quando o problema está no David. Está errado, mas aconteceu e acontece», acrescentou Inês Morais.